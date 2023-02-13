Çin’deki Changqing yataklarında gaz üretimi arttı

Çin’in en büyük gaz üretim alanı olan Changqing yataklarının günlük gaz üretimi, içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana 150 milyon metreküpü aştı. Bu miktar, geçen yılın aynı döneminde çıkarılan gaz hacminden on milyon metreküp fazla.

Söz konusu yatakları işleten şirket olan PetroChina Changqing Oilfield Co., bu havzanın geçen yıl altı milyar metreküp doğal gaz ürettiğini ve bunun da bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 oranında bir artışa tekabül ettiğini açıkladı.



Üretim sahası, 400 milyon kadar insanın yaşadığı 40 kente gaz temin ediyor. Kış ayının başladığı Kasım 2022 tarihinden beri Changqing Oilfield bölgeye 15 milyar metreküpe yakın gaz sağladı.