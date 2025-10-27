Çin'den Nijerya'da lityum sektörüne dev yatırım

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake'nin medya asistanı Segun Tomori'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Alake, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen 2025 Çin Madencilik Konferansı'nda konuştu.

Bakan Alake, Çinli şirketlerin Nijerya'nın lityum işleme kapasitesine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Mayıs 2023'te göreve gelen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu yönetimi döneminin başlangıcından bu yana Çinli yatırımcılardan 1,3 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını kaydeden Alake, söz konusu yatırımların Nijerya'nın ekonomik çeşitlenme çabalarına katkı sağladığını, petrol bağımlılığını azalttığını, ülkeye altyapı ve teknoloji transferi ile uzmanlık kazandırdığını belirtti.

Nijeryalı Bakan, Çinli ve Nijeryalı şirketler arasında kurulan ortak girişimlerin yerel mühendis ve işçilerin yetkinliklerini artırdığını vurguladı.

Lityumun, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerinde kullanılan şarj edilebilir bataryaların temel bileşeni olduğunu hatırlatan Alake, artan küresel talebin Nijerya'nın merkez ve kuzey bölgelerinde yeni madencilik alanlarının açılmasını sağladığını ifade etti.

Alake, Afrika kıtasında çıkarılan madenlerin işlenmeden ihraç edilmemesi için değer zincirinde katma değerin artırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Nijerya'nın yalnızca ham madde çıkarmayı değil, aynı zamanda temiz enerji dönüşümünü destekleyeceğinin altını çizen Nijeryalı Bakan, istihdam yaratacak ve sanayi büyümesini teşvik edecek küresel ölçekte rekabetçi bir değer zinciri kurmayı hedeflediğini kaydetti.