Çin'den nükleer kapasitesini artırma kararı: 8 yeni reaktör inşa edecek

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Devlet medyasında yer alan bilgilere göre, onaylanan projeler kapsamında Zhejiang, Guangdong, Liaoning ve Shandong eyaletlerinde ikişer nükleer enerji üretim ünitesi inşa edilecek.

Reuters'ın aktardığına göre, projelerin toplam yatırım büyüklüğünün 170 milyar yuanı, yani yaklaşık 25,2 milyar doları aşması öngörülüyor.

Nükleer kapasitesini büyütmeye devam ediyor

Çin yönetimi, 2025 yılında da toplam yatırım tutarı yaklaşık 200 milyar yuan olarak hesaplanan 10 yeni nükleer enerji üretim ünitesinin inşasına onay vermişti.

Nisan ayında yayımlanan sektör raporuna göre, Nisan 2026 itibarıyla Çin'in ticari işletmede bulunan 60 nükleer reaktörü ve yapımı devam eden 36 reaktörüyle toplam kurulu nükleer enerji kapasitesi 125 gigavata ulaştı. Bu kapasiteyle Çin, dünyada nükleer enerji alanında ilk sırada yer aldı.