Çin’den rafinerilere 'yüksek üretim' talimatı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından devreye alınan yeni strateji, iç talep oranları durağan seyretse ve mevcut ürün stokları yüksek seviyelerde bulunsa dahi fabrikaların benzin, motorin ve havacılık yakıtı üretimini düşürmemesini şart koşuyor. Küresel nakliye hatlarında ve Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek olası lojistik tıkanıklıklara karşı yerel stokları tahkim etmeyi hedefleyen bu müdahale, ihracat kotalarında da yeni bir daralmaya gidileceğinin sinyalini veriyor. Üretilen yakıtın öncelikli olarak iç pazara tahsis edilmesi, ülkenin enerji güvencesini her şeyin önüne koyduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Asya piyasalarında arz fazlası baskısı

Çin genelindeki tesislerin yüksek run oranlarıyla çalışmaya zorlanması, bölgesel fiyatlama mekanizmaları üzerinde beklenmedik bir baskı yarattı. Fabrikaların üretim hacmini kesintisiz şekilde yüksek tutması, Asya enerji pazarında hızlı bir arz yoğunlaşmasına yol açtı.

Bu durum, ham petrol ile işlenmiş akaryakıt ürünleri arasındaki fiyat makasının kapanmasına ve bölgesel rafinaj marjlarının son ayların en düşük seviyesine gerilemesine neden oluyor. Çin'in kendi iç güvenliğini korumak adına attığı bu adım, yakın vadede Asya genelindeki diğer büyük rafinerilerin de üretim ve fiyatlama stratejilerini tamamen yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılacak bir piyasa baskısı oluşturuyor.