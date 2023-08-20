Çin'in fosil yakıt üretimi artmaya devam ediyor

Çin'de petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıt kaynakları çıktısı, ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ocak-temmuz döneminde ham kömür üretimi geçen yıla göre yüzde 3,6, ham petrol üretimi yüzde 1,9 ve doğal gaz üretimi yüzde 5,7 arttı.

Ham kömür üretimi, ilk 7 ayda yüzde 3,6 artışla 2,67 milyar tona ulaştı. Aynı dönemde yıllık yüzde 88,6 artışla 260 milyon kömür ithal edildi.

Temmuzda 380 milyon ton kömür üretilirken, 39,26 milyon ton kömür ithal edildi. Üretim, geçen yıla göre yüzde 0,1, ithalat ise yüzde 66,9 arttı.

Ham petrol üretimi, ilk 7 ayda yüzde 1,9 artarak 122,37 milyon tona, petrol ithalatı da yüzde 12,4 artışla 325,75 milyon tona çıktı.

Temmuzda yıllık yüzde 1 artışla 17,31 milyon ton ham petrol üretildi, yüzde 17 artışla 43,69 milyon ton ham petrol ithal edildi.

Doğal gaz üretimi ilk 7 ayda yüzde 5,7 artarak 134 milyar metreküpe ulaştı. Doğal gaz ithalatı ise yüzde 7,6 artışla 66,88 milyon ton oldu.

Temmuzda yıllık yüzde 7,6 artışla 18,4 milyar metreküp doğal gaz üretildi, yüzde 18,5 artışla 66,88 milyon ton doğal gaz ithal edildi.