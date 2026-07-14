Çin'in ham petrol ithalatında 10 yılın en sert düşüşü

Çin'in ham petrol ithalatı, Haziran ayında Basra Körfezi'ndeki çatışmaların etkisi ve yurt içi talepteki belirgin yavaşlama nedeniyle sert gerileyerek yaklaşık son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Gümrük verilerine göre, ülkenin ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak 29,27 milyon tona düştü. Böylece ithalat hacmi, Ekim 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Haziran ayındaki alımlar, Mayıs ayına göre de yüzde 12 azalırken, Mayıs ayı ithalatı da son sekiz yılın en düşük düzeyi olarak kayıtlara geçmişti.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin yeniden bozulabileceğine yönelik endişeler, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının normale dönmesine ilişkin beklentileri zayıflatıyor. Orta Doğu, Çin'in ham petrol ithalatının yaklaşık yarısını karşılarken, piyasalarda Pekin'in düşen ithalatın ardından stratejik stoklarını yenilemek için yeniden alımlara başlayıp başlamayacağı yakından izleniyor.

Öte yandan doğalgaz ithalatı daha güçlü bir görünüm sergiledi. Haziran ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 10,93 milyon tona yükseldi ve son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Artışta, yurt içi üretimdeki gerileme ile depolardaki stokların azalması nedeniyle deniz yoluyla yapılan LNG alımlarının hız kazanması etkili oldu.

İran ile yaşanan savaşın, Çin'in sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılayan Orta Doğu'dan yapılan sevkiyatları aksatmasına rağmen, oluşan arz kaybı büyük ölçüde diğer tedarikçi ülkelerden yapılan alımlarla telafi edildi.