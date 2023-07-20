Çin’in Rus petrol ithalatı rekor kırdı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin hız kesen büyümesine rağmen daha ucuz olan Rus ham petrolünü stokluyor.

Çin 2023'ün ilk yarısında günlük 2,6 milyon varil ile rekor seviyede Rus petrolü ithal etti.

Petrol ithalatının bu yıl rekor seviyelere yükselmesi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki toparlanmanın durakladığı bir ortamda gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Piyasaları yeniden şekillendiriyor

Bu durum, Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel petrol piyasalarını nasıl yeniden şekillendirdiğini, Çin'in hem kendisi için ucuz ham petrol hem de ihracatını artırma fırsatı elde ederek çifte kazanç sağladığını ortaya koyuyor.

Petrol ithalatı %11,7 arttı

Financial Times'ın gümrük verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, 2023 yılının ilk yarısında Çin, yıllık %11,7 artışla günde 11,4 milyon varil ham petrol ithal etti.

Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre Çin geçen ay 2,6 milyon varil Rus ham petrolü ithal ederek Mayıs ayındaki rekorunu kırdı.

Çin’in yılın ilk yarısında Rusya'dan 2,13 milyon varil petrol ithali Suudi Arabistan'dan satın aldığı 1,88 milyon varil petrolün önüne geçti. Böylece Rusya bu yıl Çin'in en büyük ham petrol tedarikçisi haline geldi.

Analistler, Çin petrol stokları artışının altında yatan gerekçe konusunda farklı görüşlere sahip.

En büyük tedarikçisi Rusya

Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Çinli politika yapıcılar için enerji güvenliği konusunda Pekn’in elini güçlendirdi. Bazı analistler Çin’in Rusya'nın kuyruğunun sıkışması ya da Tayvan'da bir krizin patlaması gibi bir jeopolitik duruma hazırlanıyor olabileceğini savunuyor.

Çin'in gümrük verileri, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'dan yapılan ithalatın diğer Opec+ ülkelerinden yapılan ithalattan daha ucuz olduğunu gösteriyor.

Suudi Arabistan ham petrolünün birim fiyatı ile karşılaştırıldığında Rus petrolü 2022 sonunda varil başına 9 dolar, Haziran ayında ise 11 dolar indirimden yararlandı.