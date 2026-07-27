Çinli şirketlerin yeni LNG planı: ABD kargosu gümrük vergisi yükü nedeniyle yeniden ihraç edilecek

Çinli enerji şirketleri, bir yılı aşkın süredir ABD'den gelen ilk LNG kargosunu iç piyasaya sunmayarak küresel pazarlara yönlendiriyor. Ülkedeki %25'lik ek gümrük tarifesini ödemek istemeyen ve uluslararası fiyat farklarından kar elde etmeyi hedefleyen ithalatçılar, söz konusu kargoyu yeniden ihraç etme kararı aldı.

Ticaret savaşlarının enerji lojistiği ve tedarik zinciri üzerindeki maliyet baskısı

Çin ve ABD arasındaki ticari gerilimlerin enerji sektörü üzerindeki doğrudan yansımaları, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) rotalarında kendisini hissettirmeye devam ediyor. ABD'den yola çıkarak bir yılı aşkın bir sürenin ardından Çin limanlarına demirleyen ilk LNG kargosu, iki ülke arasındaki gümrük vergisi engeline takıldı. Çin hükümetinin ABD menşeli enerji ürünlerine uyguladığı %25 oranındaki ek gümrük tarifesi, ithalatçı firmaların bu gazı iç piyasaya sürmesini ekonomik açıdan verimsiz kılıyor. Oluşan maliyet artışları, enerji şirketlerini iç pazardaki arzı desteklemek yerine, tedarik zincirini uluslararası sularda yeniden kurgulamaya zorluyor.

Küresel spot piyasalardaki fiyat marjları ve arbitraj fırsatları

Varlıkların Çin topraklarına sokulmadan terminal sınırlarından doğrudan başka ülkelere yönlendirilmesi, yalnızca vergiden kaçınma dürtüsüne dayanmıyor; arka planda ciddi bir finansal arbitraj fırsatı barındırıyor. Küresel spot doğalgaz piyasalarında yaşanan bölgesel fiyat farklılıkları, Çin iç piyasalarındaki mevcut tarifelere kıyasla çok daha yüksek kazanç marjları sunmaktadır. Avrupalı ve diğer Asyalı ithalatçıların spot gaz tedariği için yüksek primler ödemeye gönüllü olması, Çinli enerji oyuncularının ellerindeki bu ilk kargoyu uluslararası piyasada yeniden satarak yüksek getiri elde etmelerinin önünü açıyor. Özellikle Avrupa kıtasındaki depolama tesislerinin kış öncesi doluluk oranlarını artırma çabası ve Asya'daki diğer gelişmekte olan pazarların ani arz talepleri, spot kontratlardaki fiyat makasını iyice genişletiyor. İthalatçı firmalar, gemilerin rotasını limana yanaşmadan açık denizde değiştirerek navlun maliyetlerini optimize ederken, eş zamanlı olarak uluslararası endekslerdeki anlık dalgalanmaları nakit kazanca dönüştürmeyi başarıyor. Yaşanan bu esneklik, yerel regülasyonların getirdiği kâr tavanı sınırlamalarından sıyrılmak isteyen büyük hacimli enerji brokerları için küresel ölçekte akışkan bir ticaret alanı yaratıyor.

Enerji ticaretinde yeni rotalar ve bölgesel arz güvenliği stratejileri

Yürütülen açık deniz operasyonu, küresel LNG ticaretinin değişken yapısını ve şirketlerin jeopolitik risklere karşı ne kadar hızlı pozisyon alabildiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Çin'in kendi iç doğalgaz talebini Rusya'dan gelen boru hatları ve uzun vadeli diğer LNG kontratlarıyla ikame edebiliyor olması, spot piyasadan gelen bu tarz tekil kargoların ticari birer enstrüman olarak kullanılmasını kolaylaştırıyor. Önümüzdeki dönemde korumacı ticaret politikalarının ve ek gümrük vergilerinin sertleşmesi durumunda, benzer adımların enerji piyasalarında kalıcı bir ticaret modeli haline gelebileceği ve bölgesel arz güvenliği dengelerini çok yönlü olarak değiştirebileceği öngörülüyor.