  3. Citi’den petrol uyarısı: Fiyatlarda tırmanış sürebilir
Citi, jeopolitik risklere bağlı olarak petrol fiyatlarında sert dalgalanma beklerken, Brent’in kısa vadede 110-120 dolar bandına yükselebileceğini öngördü.

Citi, çatışma kaynaklı arz kesintileri nedeniyle Brent petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde varil başına 110-120 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Banka, iyimser senaryoda fiyatların 150-200 dolar aralığına yükselebileceğini, bunun İran’ın daha fazla enerji altyapısını hedef alması veya Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması halinde gerçekleşebileceğini belirtti.

Kötümser senaryoda ise bir anlaşma ile akışların yeniden başlaması durumunda fiyatların 65-70 dolar seviyelerine gerileyebileceği ifade edildi.

