COD Enerji Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye satıldı



COD Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel, Pınarbaşı Bölgesinde çalışmalarını sürdüren ve bölge çiftçisine önemli katkılar sağlayan COD Enerji Üretim A.Ş’nin satıldığını açıkladı.

Demirel, dev şirket COD Enerjinin, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye geçtiğini bildirdi.

Satışı gerçekleşen ve bundan böyle Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde faaliyet gösterecek olan COD Enerjiyle ilgili bilgiler aktaran İşadamı Cemil Demirel, " COD Enerji olarak, şirketimizin Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye satış sürecini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte gösterdikleri ilgi, profesyonellik ve iş birliği için Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkililerine teşekkür ediyorum. 2019 yılından bu tarafa COD Enerji çatısı altında bizimle birlikte emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve destekçilerimize gönülden minnettarız. COD Enerjinin yeni sahiplerine başarılar diliyorum. İnanıyorum ki COD Enerji yeni dönemde de güçlü adımlarla yoluna devam edecek ve bölge çiftçisine de önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı.