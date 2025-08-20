Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan gazının Suriye sevkiyatı, işbirliğimizin ürünü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile birlikte SOCAR Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olarak ODTÜ işbirliğiyle hayata geçirdiği "Cep Kitapları" projesinin tanıtımına katıldı.

"Cep Kitapları projesi, Azerbaycan'da Ekonomi Bakanlığı ile İhracat ve Yatırım Teşvik Fonu'nun desteğiyle hayata geçirildi"

Programda konuşan Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin yalnız siyasette ve ekonomide değil, ilim, kültür ve maarif sahasında da inkişaf etmesinin kendileri için iftihar vesilesi olduğunu belirtti. Yılmaz, günümüz dünyasında kalkınmanın ve ilerlemenin en stratejik sermayesinin hiç kuşkusuz bilgi olduğuna dikkat çekti. Nitelikli insan kaynağının ve hayat boyu öğrenmenin önemini her vesileyle vurguladıklarını ve desteklerinin altını çizen Yılmaz, "Cep Kitapları projesi, ilhamını Azerbaycan'da Ekonomi Bakanlığı ile İhracat ve Yatırım Teşvik Fonu'nun desteğiyle hayata geçirilmiş, başarılarıyla örnek olmuş bir tecrübeden alıyor. SOCAR Türkiye ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin iş birliğiyle ülkemizde de hayata geçirilen bu çalışma, uluslararası ölçekte kabul görmüş ‘Management Pocketbooks' serisinin Türkçeye kazandırılmasıyla başlamıştır. Yönetimden pazarlamaya, finansal okuryazarlıktan iletişime, ekip çalışmasından liderliğe uzanan geniş bir yelpazede sunulan bu eserler, teorik yükün altında boğulmadan, kolay anlaşılır ve pratik önerilerle insanımızın hayatına doğrudan dokunmaktadır. Ortaya konan bu girişimin öğrencilerden çalışanlara, girişimcilerden farklı meslek gruplarına kadar geniş bir topluluğa öğrenme ve gelişim imkânı sunması takdire şayandır. Yönetim ve kişisel gelişim alanında imza attıkları bu sosyal sorumluluk projesi için tüm SOCAR Türkiye ailesini ve ODTÜ'den bu projeye emek verenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye-Azerbaycan işbirliği kilit önemde"

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliğinin böyle verimli projelere yansımasının kardeşliğin ne denli köklü ve üretken olduğunun en güzel göstergelerinden olduğunu aktaran Yılmaz, "Her alanda olduğu gibi bu alanda da attığımız, kazan kazan anlayışına dayalı birçok adım sayesinde seneler boyunca büyük başarılar elde ettik. Bu işbirliğimizin önemi yaşanan gelişmelerle beraber son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Küresel jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği konusunda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin refah ve çıkarları bakımından ne kadar kilit önemde olduğunu ortaya koymuştur. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandırdığımız bu işbirliğimiz, sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamakla kalmayıp, Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmaktadır. 18 milyar doları aşan yatırımlarıyla SOCAR, ülkemizde en çok yatırım gerçekleştiren tırnak içerisinde yabancı şirket konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.

2008'de PETKİM ile başlayan yatırımlar, TANAP ve STAR Rafinerisi gibi projelerle hem Türkiye'nin hem de bölgenin enerji arz güvenliğine büyük katkılar sağladığını bildiren Yılmaz, "Kayserigaz ve Bursagaz aracılığıyla şehirlerimize enerji erişimi sağlanması noktasında sunduğu katkı, SOCAR'ın ülkemizdeki entegre rolünü daha da görünür kılmıştır.

"2053 net sıfır karbon hedefleriyle de uyumludur"

Diğer taraftan SOCAR çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket eden bir şirket olarak takdiri hak etmektedir. Özellikle sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi gibi Ar-Ge çalışmaları, ülkemizin 2053 net sıfır karbon hedefleriyle de uyumludur. SOCAR Türkiye'nin, ‘Master Plan' adı altında yürüttüğü ön mühendislik ve fizibilite çalışmaları sonucunda, ülkemize yaklaşık 7 milyar dolarlık yeni bir petrokimya yatırımı planladığını da memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. İnşallah bu proje en kısa sürede hayata geçer. Özellikle cari açığın azaltılmasında bu projeler önemli. Benzer şekilde, devlet şirketlerimiz BOTAŞ ve TPAO'nun Azerbaycan'da sürdürdüğü faaliyetler de bu güçlü ortaklığımızın değerli örneklerini teşkil etmektedir" şeklinde konuştu.

"Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Suriye'ye sevki, eşgüdümle mümkün olabildi"

Mart ayında açılışı yapılan Iğdır-Nahçıvan boru hattının ili ülkenin enerji işbirliğinin en yeni nişanesi olduğunu belirten Yılmaz, "İki ülke arasında doğalgaz alanında yeni projeler için de hala büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Azerbaycan'ın daha büyük hacimlerde gaz tedarik edebilmesi için gerçekleştirilecek yatırımlar ve Türkmen gazının tüm tarafların yararına olacak şekilde Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmemiz, önümüzdeki yıllarda birlikte atacağımız en önemli adımlar arasında yer almaktadır. Bir diğer kritik işbirliğini de yakın zamanda Suriye'de başlattık. Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Suriye'ye sevki yine ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliği ve eşgüdümle mümkün olabildi. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantısallığının da artırılması, stratejik önemdeki bir diğer adım olacaktır. Nitekim çağımız bağlantısallık çağıdır. Enerjiyle sınırlı kalmayacak şekilde bağlantısallığımızı her alanda arttıracağımız projelere odaklanmamız bizi hem bölgemizde hem de dünyada birlikte daha güçlü kılacaktır" açıklamasınra bulundu.

"Güney Kafkasya'da normalleşme Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilişkilerimize de yeni boyutlar kazandıracaktır"

Washington'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında imzalanan ortak bildiriye değinen Yılmaz, "Kafkaslar'da kalıcı sulhun ve istikrarın tesisi yolunda yeni bir kapı aralamıştır ve bunu da Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bir memnuniyetle müşahede ettiğimizi belirtmek isterim. Tüm bunlar bölgede uzun zamandır görmeyi umduğumuz, gerçekleşmesi için uzun zamandır çaba sarf ettiğimiz, katkıda bulunduğumuz çok önemli gelişmelerdir. Güney Kafkasya'da normalleşme Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilişkilerimize de yeni boyutlar kazandıracaktır. Taraflar arasında atılan bu kıymetli adımların ve özellikle Güney Kafkasya'da açılacak ulaşım ve iletişim hatlarının bölge ülkeleri arasında yalnız siyasi yakınlaşmaya değil, ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağının altını buradan çizmek isterim. Kafkasya ekonomik ilişkilerin gelişmesi, bölgesel, Türkiye içerisinde kalkınma hedeflerimize de hizmet edecektir. Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerimizin başta olmak üzere nisbi ortalama yaklaşmasına yardımcı olacaktır" dedi.

"SOCAR Türkiye'yi tebrik ediyorum"

SOCAR'ın 17 yıldır Türkiye'de gerçekleştirdiği çalışmalarda petrokimya sektörünün yanı sıra yenilenebilir enerji, çevre ve sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini görmekten mutluluk duyduklarının altını çizen Yılmaz, "Üstelik bu girişimin ticari bir kaygı taşımadan, toplumsal faydayı merkeze alarak yürütülmesi, değerini daha da artırmaktadır. Hem basılı hem de dijital ortamda bulabileceksiniz. Sözlerime son verirken, tüm vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi projenin internet sitesini ziyaret etmeye davet ediyorum. Azerbaycan Türkiye kardeşliğinden gelen enerjiyi sosyal sorumluluk alanına aktaran SOCAR Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bilgi birikimini bu alana da yansıtan ve mezunu olmaktan onur duyduğum Orta Doğu Teknik Üniversitemize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

SOCAR'ın Türkiye'de 17 yılda çok sayıda yatırım yaptığını belirten SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ise, "İşimizi ekonomik değer oluşturmakta görmüyoruz. Bu güzide ülkeye devletlerimizin ortak stratejik değerlerine uygun, onlara destek verecek, insan gelişimine destekleyecek her türlü projede biz varız ve asli görevimiz olarak görüyoruz. Bunu kurumsal sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bu bizim asli görevimiz. Onun yanında diğer ekonomik değer oluşturma konularında da faaliyet gösteriyoruz. Kitapların adı ‘cep kitapları' olabilir ama kesinlikle adı ne kadar küçük gözükse de içindeki bilgiler enginlere sığmaz, aşar nitelikte. 105 farklı konuda, oldukça derin, işin daha da pratik boyutuna giren, iş hayatı için çok önemli olan konulara değiniliyor. 2026 Ağustos'a kadar da bu 105 kitabı ulaştırmak konusunda oldukça iddialıyız" ifadelerini kullandı.

"Dünyada bu dönüşüm, açık erişim ve açık bilim kavramlarını öne çıkardı"

Projeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a bahsettiğinde desteklerini aldığını aktaran Ibadov, başta ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil olmak üzere kitabın hazırlanması sürecinde emeği geçen akademisyenlere teşekkürlerini sundu.

SOCAR Türkiye ile yaptıkları işbirliğinin bilgi üretme kapasitesi, bilginin toplulumun her kesimine hızlı, anlaşılabilir ve erişilebilir biçimde ulaştırma hedefini karşıladığını dile getiren ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil, "Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim, bilginin üretilme ve paylaşılma biçimlerinde dönüştürdü. Dünyada bu dönüşüm, açık erişim ve açık bilim kavramlarını öne çıkardı. ODTÜ'de de bilimin şeffaf, tekrarlanabilir ve güvenilir çıktılarla gelişimine katkı sunmayı, bilgi toplumun ve paydaşların yararına yaymayı en temel görev olarak görüyor" dedi.