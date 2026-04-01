CW Enerji'den 48 milyon dolarlık anlaşma

CW Enerji, yurt içi bir müşteriyle arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu için sözleşme imzaladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bildirim tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru dikkate alındığında sözleşmenin büyüklüğü yaklaşık 2,13 milyar TL seviyesine karşılık geliyor.

Açıklamada söz konusu güneş enerjisi santrali projesinin 2027 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Şirket tarafından KAP aracılığıyla bildirilen açıklama şöyle:

"KAP açıklaması şöyle: Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santralinin satışı konulu KDV hariç toplam 48.000.000 USD (KırkSekizMilyonAmerikanDoları) (Bildirim tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 2.135.073.600 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2027 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır."