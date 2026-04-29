CW Enerji’den 750 milyon dolarlık iş anlaşması

FİKRİ CİNOKUR

CW Enerji A.Ş tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 15 Nisan 2026 tarihinde gönderilen yazı ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ABD’de yerleşik bir müşteri arasında, üretimi ve tasarımı CW Enerji A.Ş’ye ait olan güneş panelleri, ilgili bileşenler ve alüminyum çerçevelerin satışına yönelik taraflar arasında karşılıklı iyi niyet mutabakatı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: ‘’Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir müşteri arasında, üretimi ve tasarımı Şirketimize ait olan güneş panelleri, ilgili bileşenler ve alüminyum çerçevelerin satışına ilişkin olarak taraflar arasında karşılıklı iyi niyet mutabakatı (memorandum of understanding) imzalanmıştır. Söz konusu niyet mutabakatının toplam tutarı 750 milyon ABD Doları (Yediyüzelli milyon Amerikan Doları)’dır. Projenin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmekte olup, 2026 yılı içerisinde yüzde 5 lik kısmına tekabül eden 37 milyon 500 bin USD ilk avans tahsilatının gerçekleştirilmesi ve avans ödemesinin akabinde sevkiyat planlamasının yapılması planlanmaktadır.’’

CW Enerji, 2025 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 520 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirerek, güneş hücresi üretimine başlamıştı.