Dağlıoğlu, elektrikli araçlara enerji verecek

Esra Özarfat

BURSA - GES ve HES gibi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını geleceğin teknolojileriyle birleştirerek elektrikli araçların şarj edilmesi noktasına da taşıyan Dağlıoğlu Grup, şarj işletim lisansını aldı. Dağlıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, “Yerli otomobilimiz Togg yollara çıkmak için gün sayıyor. Tesla Türkiye’de yatırımı konuşuyor. Bazı markalar 2025’ten sonra içten yanmalı motor üretmeyeceğini açıklıyor. 2050’den sonra yollarda elektrikli araçların olacağı öngörüsü var. Köklü bir enerji şirketi olarak biz de geleceğin dünyasında bugünden yer almak için şarj istasyonları kurulum lisansımızı aldık. Arsima markamızla nisan ayında Bursa başta olmak üzere büyükşehirlerde istasyonların kurulumuna başlayacağız. 6 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Çevre duyarlılığının yüksek olduğu ve fosil yakıtlarda fiyat oynamalarının çok sert olduğu bir ortamda elektrikte daha stabil bir yapının bulunduğuna işaret eden Dağlıoğlu, “Daha sessiz, konforlu, ucuz ve parçaları daha problemsiz olan elektrikli araçlara kullanıcıların orta vadede rağbet göstereceğini düşünüyorum. Şarj istasyonlarının teknolojileri de gün geçtikçe gelişiyor. Sürelerinin kısalması ve menzillerin artmasıyla şehirlerarası kullanımlarda da elektrikli araçların cazip olacağını ve sayısının artacağını öngörüyorum” diye konuştu.

Enerji depolama alanında da çalışıyor

Dağlıoğlu olarak özellikle çatı ve arazilerdeki GES kurulumlarında uzmanlaştıklarına da değinen Erol Dağlıoğlu, ayrıca HES yatırımlarıyla yenilenebilir enerji üretimi alanında da faaliyet gösterdiklerini aktardı. Yurt dışındaki ortaklıklarıyla elektrik malzemeleri imalatı da yaptıklarını anlatan Dağlıoğlu, enerji depolama sistemleri üzerinde de Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini duyurdu. Dağlıoğlu, özellikle sanayi kuruluşlarında çatı GES yatırımlarının artığına vurgu yaparak, Bursa’nın üretimdeki gücünü yenilenebilir enerji ekipmanları üretimine de kanalize edeceğini söyledi.

Erol Dağlıoğlu, “Teknoloji geliştikçe GES’ler konutlar gibi çok daha fazla alanlarda kullanılacak. Gelecekte Bursa’da panel fabrikalarının da kurulmaya başlandığını göreceğiz. Türkiye yenilenebilir enerji konusunda son derece doğru adımlar atıyor. Yatırımlar günden güne artıyor. Yakın gelecekte Türkiye’nin elektrik üretimi içindeki yenilenebilir enerji payı artış gösterecektir” değerlendirmesini yaptı.