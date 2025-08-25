Dağlıoğlu Enerji’den çatılara ekonomik GES çözümü

EKONOMİ (BURSA) - Yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Dağlıoğlu Enerji-PowerED, villa tipi GES sistemleriyle bireysel kullanıcıları hem ekonomik hem de çevreci bir çözümle buluşturuyor. Güneş panelleri sayesinde çatılardan elektrik üretmeyi mümkün kılan bu sistemler, yüksek enerji verimliliği ve estetik uyumuyla öne çıkıyor. Çatı uyumlu sistemler, binanın mimarisine zarar vermeden güneş enerjisinden maksimum verim sağlıyor. Düşük elektrik faturası, estetik görünüm, hızlı kurulum ve yüksek performans, Dağlıoğlu Enerji-PowerED’in çözümlerinin temel özellikleri arasında yer alıyor. Kullanıcı ihtiyacına göre farklı sistemler geliştiren Dağlıoğlu Enerji-PowerED, on-grid sistemlerle şebekeye enerji verebilme, off-grid sistemlerle tamamen bağımsız çalışabilme ve bataryalı çözümlerle depolama imkânı sunuyor. Elektrik kesintilerine karşı enerji sürekliliği sağlayan bu sistemler, özellikle şehir dışında yaşayan villa sahipleri için avantaj sağlıyor.

“Her villa kendi enerjisini üretsin”

Dağlıoğlu Enerji-PowerED Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, Türkiye’nin yüksek güneşlenme süresine dikkat çekerek villa tipi GES sistemlerinin önemini vurguladı. Dağlıoğlu, “Her bireyin enerji üreticisi olabileceği bir dönemdeyiz. Doğaya dost, cebinize dost çözümlerimizle, villalar için estetikten ödün vermeden enerji bağımsızlığı sunuyoruz. Sistem, yalnızca elektrik üretmekle sınırlı kalmıyor. Isı pompası entegrasyonu sayesinde ısıtma ve soğutma ihtiyaçları da yenilenebilir kaynaklardan karşılanarak evlerde enerji verimliliği en üst düzeye çıkarılıyor” dedi.