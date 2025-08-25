  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Dağlıoğlu Enerji’den çatılara ekonomik GES çözümü
Takip Et

Dağlıoğlu Enerji’den çatılara ekonomik GES çözümü

Artan elektrik maliyetleri ve enerji verimliliğine yönelik ilginin etkisiyle, villa tipi güneş enerjisi sistemlerine olan talep hızla yükseliyor. Dağlıoğlu Group bünyesinde faaliyet gösteren Dağlıoğlu Enerji-PowerED, estetikle verimliliği birleştiren çatı uyumlu çözümleriyle bu alanda dikkat çeken firmalar arasında yer alıyor.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dağlıoğlu Enerji’den çatılara ekonomik GES çözümü
Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - Yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Dağlıoğlu Enerji-PowerED, villa tipi GES sistemleriyle bireysel kullanıcıları hem ekonomik hem de çevreci bir çözümle buluşturuyor. Güneş panelleri sayesinde çatılardan elektrik üretmeyi mümkün kılan bu sistemler, yüksek enerji verimliliği ve estetik uyumuyla öne çıkıyor. Çatı uyumlu sistemler, binanın mimarisine zarar vermeden güneş enerjisinden maksimum verim sağlıyor. Düşük elektrik faturası, estetik görünüm, hızlı kurulum ve yüksek performans, Dağlıoğlu Enerji-PowerED’in çözümlerinin temel özellikleri arasında yer alıyor. Kullanıcı ihtiyacına göre farklı sistemler geliştiren Dağlıoğlu Enerji-PowerED, on-grid sistemlerle şebekeye enerji verebilme, off-grid sistemlerle tamamen bağımsız çalışabilme ve bataryalı çözümlerle depolama imkânı sunuyor. Elektrik kesintilerine karşı enerji sürekliliği sağlayan bu sistemler, özellikle şehir dışında yaşayan villa sahipleri için avantaj sağlıyor.

“Her villa kendi enerjisini üretsin”

Dağlıoğlu Enerji-PowerED Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, Türkiye’nin yüksek güneşlenme süresine dikkat çekerek villa tipi GES sistemlerinin önemini vurguladı. Dağlıoğlu, “Her bireyin enerji üreticisi olabileceği bir dönemdeyiz. Doğaya dost, cebinize dost çözümlerimizle, villalar için estetikten ödün vermeden enerji bağımsızlığı sunuyoruz. Sistem, yalnızca elektrik üretmekle sınırlı kalmıyor. Isı pompası entegrasyonu sayesinde ısıtma ve soğutma ihtiyaçları da yenilenebilir kaynaklardan karşılanarak evlerde enerji verimliliği en üst düzeye çıkarılıyor” dedi.

Enerji
Özelleştirme sonrası ÇEDAŞ’ın yatırımları 27 milyar lirayı aştı
Özelleştirme sonrası ÇEDAŞ’ın yatırımları 27 milyar lirayı aştı
Çin'de elektrik tüketimi yükseldi
Çin'de elektrik tüketimi yükseldi
TPAO'dan Karadeniz'deki petrol arama sahaları için kritik hamle
TPAO'dan Karadeniz'deki petrol arama sahaları için kritik hamle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan gazının Suriye sevkiyatı, işbirliğimizin ürünü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan gazının Suriye sevkiyatı, işbirliğimizin ürünü
Bakan Bayraktar: Yurt dışında aylık 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleşti
Bakan Bayraktar: Yurt dışında aylık 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleşti
TotalEnergies’in hidrokarbon arama ruhsatı iptal edildi
TotalEnergies’in hidrokarbon arama ruhsatı iptal edildi