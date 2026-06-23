Danske Bank: Brent petrol 2026'nın kalanında ortalama 80 dolar olacak

Danske Bank, Brent petrolün 2026'nın kalan bölümünde varil başına ortalama 80 dolar, 2027'de ise 85 dolar seviyesinde seyretmesini bekliyor.

Banka, Brent fiyatlarının savaş öncesinde görülen 60-70 dolar aralığına geri dönmesini beklemediğini bildirdi.

Danske Bank'a göre ABD ile İran arasında varılacak bir anlaşma, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarının yeniden başlamasını sağlayabilir. Ancak İran'ın üretim ve ihracatının normal seviyelere dönmesinin aylar sürebileceği, bu nedenle kısa vadede arz rahatlamasının sınırlı kalacağı belirtildi.

Raporda, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nden sürdürdüğü satışların yakın vadeli arz görünümünü etkileyen unsurlardan biri olduğu kaydedildi.

Banka, Washington yönetiminin kasım ayında yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde siyasi nedenlerle rezerv satışlarını devam ettirebileceğini de belirtti.