Desan Deniz İnşaat, GES yatırımını tamamladı

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Türkiye’nin önemli denizcilik sektöründen olan Desan Deniz İnşaat Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, tersanelerinin enerji ihtiyacını çevreci ve yenilenebilir kaynaklarla karşılamak hem doğaya karşı sorumlulukları gereği hem de ileriye dönük vizyonlarının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Temiz çevre bilinciyle hareket ediyoruz

CW Enerji tarafından Şanlıurfa’da kurulan GES yatırımının tamamlandığını belirten Kaptanoğlu, böylece enerji tüketimini güneşten sağlayacaklarını ve ciddi bir karbon emisyonu azaltımı elde edeceklerini kaydetti. Kaptanoğlu, şunları kaydetti, ‘’Denizcilik ve tersanecilik alanındaki faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma bilinciyle hareket ediyor ve bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarına da özel önem veriyoruz. Bu süreçte, güçlü uzmanlığı ve güvenilir iş ortaklığıyla öne çıkan CW Enerji ile aynı hedefler doğrultusunda çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğinin hem şirketlerimiz hem de ülkemiz adına uzun vadede değer yaratacağına inanıyorum.”

CW Enerji Ceo’su Volkan Yılmaz da, şirket olarak Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecine katma değer sağlayan projelere imza atmaya devam ettiklerini kaydetti. Yılmaz, şöyle devam etti, ‘’Hayata geçirdiğimiz projemiz ile bir kez daha temiz ve yeşil enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağladık. Kurulan GES firmanın enerji ihtiyacını çevre dostu bir şekilde karşılamanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de büyük bir fayda sağlayacak. Sanayimizin enerji ihtiyacını çevreci, ekonomik ve yerli çözümlerle karşılamak bizler için gurur verici”