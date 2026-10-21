Dev banka açıkladı: Petrol taşımacılığında maliyet 7 kat arttı

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Goldman Sachs analistleri, Yulia Zhestkova Grigsby'nin de aralarında bulunduğu uzmanların yayımladığı değerlendirme notunda, ham petrolün ortalama taşımacılık maliyetinin varil başına 3 dolardan 20 doların üzerine çıktığını belirtti.

Analistlere göre bu artışta Hürmüz Boğazı'ndaki savaş riskinden kaynaklanan ek maliyetler 7 dolar, yükselen yakıt maliyetleri ve gemiden gemiye petrol transferleri ise ayrı ayrı 4'er dolar katkı sağladı.

Navlun fiyatları Brent petrol için yukarı yönlü risk oluşturuyor

Goldman Sachs analistleri, yüksek navlun maliyetlerinin Brent petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü risk yarattığını ifade etti. Gemi saldırılarının yoğunlaşması, enerji altyapısında meydana gelebilecek hasarlar ve kalıcı jeopolitik risk primi, petrol fiyatlarını etkileyebilecek başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Buna karşın bankanın temel tahmini, Brent petrolün yıl sonunda varil başına 90 dolara gerilemesi yönünde.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sevkiyatları aksattı

ABD-İran savaşı ve Basra Körfezi ile çevresindeki gemilere yönelik saldırılar, küresel deniz taşımacılığında ciddi aksamalara yol açtı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol hacmi başlangıçta keskin biçimde düşerken, sevkiyatlar daha sonra tartışmalı su yolundan geçen gemilerin yüklerini büyük tankerlere aktarmasıyla kısmen toparlandı.

Goldman Sachs analistleri, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tankerlerin yaklaşık altıda birinin her gün gemiden gemiye petrol transferlerinde kullanıldığını belirtti.

Artan maliyetler petrol talebini azaltabilir

Analistlere göre teslim edilen petrolün maliyetindeki yükseliş, rafinerilerin toplam ham petrol talebini azaltmasına neden olabilir. Rafinerilerin daha yakın tedarikçilere yönelmesi de mevcut petrol ticaret rotalarında değişikliklere yol açabilir.

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki çatışmanın mevcut koşullarda devam etmesi halinde petrol taşımacılığı maliyetlerini artıran unsurların da büyük ölçüde etkisini koruyabileceğini öngördü.