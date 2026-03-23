Dev bankanın CEO’su uyardı: Enerjide yüksek fiyatlar kalıcı olabilir

UBS Group CEO'su Sergio Ermotti, yatırımcıların Orta Doğu’daki çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği bu süreçte, enerji fiyatlarının yüksek seyretmeye devam edeceğini belirtti.

Ermotti, enerji fiyatlarının öngörülebilir gelecekte yüksek kalmasının muhtemel olduğunu ve bunun tedarik zinciri üzerinde belirli bir enflasyon baskısı yaratacağını ifade etti.

Bankanın müşterilerinin savaş nedeniyle varlık tahsislerinde henüz dramatik bir değişikliğe gitmediğini dile getiren Ermotti, krizin tam etkisinin anlaşılmasının zaman alacağını söyledi. Müşterilerin genel olarak sakinliğini koruduğunu ancak ekonomi üzerindeki bu baskının piyasalara yansımaya başlayacağını kaydeden Ermotti, yatırımcıların bu yılın başlarında portföylerini çeşitlendirmeye başladığını ve yapay zekâ teknolojisinden daha dengeli portföylere geçişin son haftalardaki gelişmeler ışığında yerinde bir adım olduğunu vurguladı.

Ermotti, devam eden kriz ortamında UBS’in bazı yatırımları taktiksel olarak yavaşlatabileceğini ancak operasyonların acil durum planlamaları sayesinde yönetilebilir durumda olduğunu belirtti.