Dicle Elektrik coğrafi bilgi sistemlerinde yerli ve milli yazılıma yöneldi

Dicle Elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) desteği ve Başarsoft iş birliği ile “Elektrik Dağıtım Şebekelerine Yönelik Yerli Coğrafi Bilgi Sistemleri” projesini hayata geçirerek Türkiye’nin enerji altyapısı için önemli bir adım atıyor. Proje ile daha önce yabancı kaynaklı ve lisans bağımlılığı bulunan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımları yerine, yerli ve milli yazılım çözümleri geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu yeni altyapının; kaynak planlama, işgücü yönetim sistemi, müşteri bilgi sistemi, çağrı merkezi, SCADA-DMS ve kesinti yönetimi gibi kritik sistemlerle entegre bir şekilde çalışarak operasyonel verimliliği artırması da hedefleniyor.

“Enerji altyapımızı daha güvenli hale getiriyoruz”

Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından büyük önem taşıyan yerli CBS projesinin, maliyet avantajı sağlamanın yanı sıra yabancı yazılımlara olan bağımlılığı da sona erdireceğini vurgulayan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, projeye ilişkin şu detayları verdi:

“Bu tür sistemlerin yüzde 70-80'i yurt dışına bağımlı. Bu da milli güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Şu ana kadar CBS konusunda yurt dışı kaynaklı yazılımlara ödenen tutarlar, devasa operasyonlar yürüten enerji dağıtım şirketleri için bile oldukça yüksek seviyelerde. Yerli CBS projemizle bu tutarlar ülkemizde kalarak milli ekonomimize katkı sağlayacak. Örneğin, afet, çatışma ve benzeri kriz anlarında yurt dışı kaynaklı yazılımlarda erişim zorlukları veya kısıtlamalar oluşabiliyor. Ancak yerli CBS ile bu tür riskleri tamamen ortadan kalkacak ve enerji altyapımız daha güvenli hale gelecek.” ifadelerini kullandı.

“Operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz”

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, sistemin dış sistemlerle entegre edilebilir bir yapıda olduğunu belirterek, “Proje kapsamında, entegrasyon servisleri aracılığıyla veri paylaşımı ve varlık kodlarının tekilleştirilerek tüm sistemler arasında kesintisiz bir iletişim sağlanması hedefleniyor. Yazılımın web tabanlı ve açık kaynak olarak tasarlanması, diğer CBS çözümlerinden ayrılan temel özelliklerimizden biri olacak. Böylece, uzun vadeli bakım ve güncelleme süreçlerinde sektöre büyük esneklik sunacak. Ayrıca yerli ve milli CBS yazılımını kullanan bir elektrik dağıtım şirketi olarak bu projeyle birlikte yurt dışına döviz çıkışını engellerken operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde arttıracağız.” dedi. Lisans kısıtlaması olmadan tüm saha ekiplerinin işlerini, web ve mobil uygulamalar üzerinden daha dinamik ve optimize bir şekilde yürütebileceğini belirten Arvas, yapay zekâ desteğiyle hem kalitenin artmasının hem de iş sürelerinin kısalmasının hedeflendiğini vurguladı.

Enerji sektörüne yerli ve sürdürülebilir çözüm

Başarsoft Genel Müdürü Dr. Tuncay Küçükpehlivan projenin enerji sektörüne geniş kapsamlı, birleştirici ve sürdürülebilir bir yerli çözüm sunacağını belirterek, “Bu proje ile mevzuata anında uyum sağlamayı ve etkin hizmet sunmayı hedefliyoruz. Projemizin önemli bileşenlerinden biri, şebeke verilerinin Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) standartlarına ve EPDK'nın belirlediği usul ve esaslara uygun olarak modellenmesi. Ayrıca, UAVT ve MAKS uyumluluğuna göre adres veri modeli yeniden yapılandırılacak ve bu veri modeli, tüm ilgili taraflarca kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlanacak.” dedi.

Enerji dağıtım şirketlerinin kullanımıyla ticarileşecek

Geliştirdikleri yazılımın Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendiren önemli bir adım olduğunu vurgulayan Tuncay Küçükpehlivan, “Bu çözüm, operasyonel maliyetleri optimize ederken yerli yazılım ekosisteminin genişlemesini ve rekabet avantajının artırılmasını sağlayacak. Yerli ve milli yazılımımızın pazar payı kazanması ve tüm enerji dağıtım şirketleri tarafından benimsenmesi ticarileşme planlarımızın temelini oluşturuyor.” şeklinde konuştu. Enerji dağıtım şirketlerinin sisteme kolayca adaptasyonu ile veri aktarım ve migrasyonunun sağlanmasının en önemli hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Küçükpehlivan, “Türkiye dijital harita altyapısının oluşturulması ve dijital dönüşüm konusundaki deneyimlerimizle, yerli yazılımları kullanmak isteyen dağıtım şirketlerinin veri aktarımı hızlıca gerçekleştirilecek.” dedi.