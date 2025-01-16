Dicle Elektrik’ten Drone’lu operasyon: Kaçak elektrik şebekesinin bedeli 2,5 milyon lira

EPDK'nın elektrik tüketici hizmetlerindeki kayıp ve kaçağı önleyecek adımları da kapsayan yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayınlanması sektörde memnuniyetle karşılandı. Bu doğrultuda kaçak elektriği önlemek için sahada karşılaşılan engeller teknolojinin yardımı ile daha rahat aşılabilecek. 2020 yılından beri drone teknolojisiyle kaçak elektrik kullanımlarını tespit edebilen Dicle Elektrik ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. “Kesintisiz, kaliteli ve kayıpsız enerji” hedefiyle Güneydoğu Anadolu’da 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren şirketin saha denetimleri, bölgede ağırlıklı olarak tarımsal sulama amacıyla tüketilen kaçak elektriğin bu kez tarım ürünlerinin işlenmesinde de kullanıldığını ortaya koydu. Son olarak Mardin’in Derik ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi’nde drone destekli bir operasyonda yaklaşık 20 dönümlük bir alan üzerinde kurulu mısır kurutma tesisinde yapılan incelemede, yasalara aykırı şekilde oluşturulmuş bir elektrik şebekesi tespit edildi. Tesisin, yaklaşık 1.000 hanenin elektrik tüketimine denk gelen enerji kullandığı belirlendi.

2,5 milyon liralık kaçak şebeke gizli bölmelere yerleştirilmiş

Kaçak şebekenin, 1.000 KVA ve 1.250 KVA gücünde iki trafodan oluştuğu ve trafoların duvara paralel ikinci bir duvar örülerek gizli bölmelere yerleştirildiği, kabloların boyanarak kabloların kamufle edildiğini açıklayan şirket yetkilileri, kurulan sistemin en az 2,5 milyon TL’ye mal olduğunu ve tesisin enerji ihtiyacının tamamen kaçak yollarla karşılandığı bilgisini verdi. Tesisteki trafoların, duvarla paralel ikinci bir duvar örülerek oluşturulan gizli bölmelere yerleştirildiği ve kabloların kamuflaj amaçlı boyandığı tespit edildi. Ayrıca, elektrik direğine tırmanarak kaçak bağlantıyı iptal etmeye çalışan kişilerin davranışları drone kameralarına yansıdı.

Drone ve yapay zeka teknolojileri ile kaçakla mücadele

24 Aralık 2024’te başlatılan ve 20 gün süren yasa dışı enerji kullanımına yönelik operasyon, Dicle Elektrik’in drone ve yapay zeka destekli teknolojik imkanlarını kullanarak gerçekleştirdiği en kapsamlı kaçak elektrik operasyonlarından biri olarak kaçakla mücadele tarihine geçti. Bir akaryakıt istasyonunun da sahibi olduğu belirlenen tesis ilgilisine, Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 42. maddesi uyarınca işlem yapıldığı açıklandı

“Kaçak elektrik ekonomiye ve topluma zarar veriyor”

Kaçak elektrik kullanımının yalnızca ekonomik kayıplara değil aynı zamanda şebeke altyapısına da zarar vererek enerji kalitesini düşürdüğünü vurgulayan Dicle Elektrik yetkilileri, “Sürdürülebilir ve kaliteli enerji hizmeti sunmak için kaçak elektrikle mücadelemizi teknolojik imkanlarla güçlendiriyoruz. Yasa dışı enerji kullanımının önüne geçmek ve kaynaklarımızın verimliliğini korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” ifadelerini kullanıldı.