Dicle Elektrik’ten Şanlıurfa’ya 3,5 milyar TL tutarında dev yatırım

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki hizmet alanında önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Şirket, 2025 yılı içerisinde yalnızca Şanlıurfa’ya 3,5 milyar TL’lik yatırım yaparak şehrin hızla büyüyen yapısına uygun modern bir enerji altyapısı kurmayı hedefliyor.

“Hedefimiz, enerjide güvenliği ve sürekliliği sağlamak”

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, kentte süren çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Obut, “Karaköprü ilçesinde Seyrantepe, Ali Baba, Doğukent, Akbayır ve Şenevler; Haliliye ilçesinde İmam Bakır ve Sırrın; Eyyübiye ilçesinde ise Mance, Buhara ve Topdağı mahallelerinde devam eden altyapı yatırımlarımız program dahilinde ilerliyor. Başladığımız yatırım çalışmalarını yıl bitmeden tamamlamayı planlıyoruz. Hedefimiz, enerjide güvenliği ve sürekliliği sağlamak. Yenilikçi teknolojileri kullanarak Şanlıurfa’nın enerji altyapısının daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Müşteri taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunuyor

Dicle Elektrik aynı zamanda, Şanlıurfa’nın merkez ilçelerinde mevsimsel ve coğrafi koşulların etkilerini azaltmak adına bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık veriyor. Şirket, 2025’in ilk 9 ayında Şanlıurfa genelinde 2 bin armatür, 4 bin 193 kilometre iletken, 10 bin pano ve 2 bin 200 trafonun bakımını tamamladı. Ayrıca Dicle Elektrik; 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp hattı, çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden iletilen taleplere hızla yanıt vererek hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.