Dizel arzında alarm! UEA'dan acil stokların piyasaya sürülmesi çağrısı

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UEA Başkanı Fatih Birol, 15 Ekim'de yapılacak yönetim kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, mart ayında kabul edilen ortak eylem kapsamında taahhütlerini henüz tamamlamayan ülkelere mümkün olan en kısa sürede harekete geçme çağrısında bulundu. Birol, stokların piyasaya sunulmasında dizel arzına öncelik verilmesini istedi.

Taahhütlerini yerine getiren ülkelerin de ilave dizel salımına ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmesi gerektiğini belirten Birol, olası ek salımların miktarı ve zamanlamasının da ele alınmasını önerdi.

Suudi Arabistan'da petrol ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yeniden artmasına dikkat çeken Birol, üye ülkeler arasındaki iş birliğinin enerji güvenliği ve ekonomik istikrar açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

G7 ülkelerinden 100 milyon varile kadar stok planı

ABD yönetiminin, rekor seviyelere ulaşan fiyatlarla mücadele kapsamında daha fazla adım atmayan Avrupa ülkelerine dizel ihracatını yasaklama tehdidinde bulunmasının ardından G7 ülkeleri, bu ay acil stoklardan 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizel salımı konusunda anlaşmaya vardı.

Ancak Avrupa Birliği ülkeleri, söz konusu kararın yeni miktarların devreye alınmasından çok, mart ayında verilen taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik olduğu görüşünü dile getirdi.

UEA tarihinin en büyük rezerv salımı martta kararlaştırılmıştı

ABD ve birçok Avrupa ülkesinin de aralarında bulunduğu 32 üyeli UEA, İran savaşının ardından mart ayında acil petrol rezervlerinden 400 milyon varil salınmasına karar vermişti. Bu miktar, kurumun tarihindeki en büyük acil rezerv salımı olarak kayıtlara geçmişti.

UEA'nın son çağrısı, küresel enerji piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişelerin sürdüğü bir dönemde geldi. Kurum, mevcut stokların daha hızlı piyasaya sunulması ve gerektiğinde ek salımların değerlendirilmesiyle dizel arzındaki baskının hafifletilmesini hedefliyor.