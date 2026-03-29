Doğalgaz depolarında doluluk yüzde 71: 2028 hedefi belli oldu

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış dönemi kullanımıyla hali hazırda doğal gaz depolama tesislerinde doluluğun yüzde 71 seviyesinde olduğunu, tekrar doldurmak için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz depolama yatırımlarının sürdüğünü, 2028 itibariyle toplam tüketimin yüzde 20’si kadar gaz depolama kapasitesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bakan Bayraktar’ın değerlendirmelerinin yer aldığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen bilgide, kış döneminde depolardaki doğal gazın kullanıldığı belirtilerek, “Olası küresel şokların etkilerini en aza indirmek adına depolarımızı yeniden tam kapasiteyle doldurmak üzere çalışıyoruz” değerlendirmesine yer verildi.

Doğal gaz depolarının kapasitesini artırmak için de çalıştıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, “Yapacağımız yatırımlarla 2028 yılında, tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20’sini depolayabileceğiz” bilgisini verdi.

Hali hazırda mevcut depoların doğal gaz doluluğu yüzde 71: Yeniden dolduruluyor

Açıklamada, Türkiye’nin Tuz Gölü ve Silivri’de yer altı depolama tesisi olduğu hatırlatılarak, bu depolardan doğal gaz tüketiminin arttığı günlerde şebekenin desteklendiği belirtildi.

Bu kapsamda, kış mevsimi öncesi doldurulan depoların, mevsimde kullanım sonrası hali hazırda yüzde 71 oranında hala doluluğa sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Türkiye, küresel arz krizinin yaşandığı dönemde depoları yeniden tam kapasiteyle doldurmak için çalışmalarına da başladı” bilgisi verildi.

Bakan Bayraktar değerlendirmesinde, “LNG alım kapasitemizi önemli ölçüde artırarak doğal gaz depolarımızın boş kalmasını önledik. Bu nedenle, kış aylarından çıkmamıza rağmen doğal gaz depolarımız yüzde 71 seviyesinde dolu vaziyette. Dünyada yaşanan jeopolitik gerilimleri ve arz krizini yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. Olası küresel şokların etkilerini en aza indirmek adına depolarımızı yeniden tam kapasiteyle doldurmak üzere çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımların süreceğini belirten Bayraktar, “Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla Silivri ve Tuz Gölü’nde toplam depolama kapasitemizi 6,3 milyar metreküpe çıkardık. Depolama konusundaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yapacağımız yatırımlarla 2028 yılında, tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20’sini depolayabileceğiz” bilgisini verdi.

Bakanlık açıklamasında, deniz tesisi olarak kurulu olan ve alanında Avrupa’nın en büyüğü olduğu belirtilen Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin mevcut kapasitesi 4,6 milyar metreküp; kapasite artış yatırımları devam eden Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kapasitesi ise halihazırda 1,7 milyar metreküp kapasitede olduğu belirtildi.

Tuz Gölü’ne yatırımın devam ettiği ve 2032 yılında 8,5 milyar metreküp kapasite hedeflendiği bildirildi.