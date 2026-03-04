Doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş gemilerin rotasını değiştiriyor

Küresel doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş, Avrupa’ya gitmekte olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinin rotasını değiştirerek Asya’ya yönelmesine yol açtı. Analitik firma Kpler, söz konusu geminin BW Brussels olduğunu ve bunun Avrupa’dan Asya’ya yönelen ilk tanker örneği olduğunu belirtti.

Avrupa doğal gaz fiyatları, İran kaynaklı saldırılar sonrası Katar’ın LNG üretimini durdurmasıyla bu hafta yüzde 66 oranında yükseldi. Katar, ABD’den sonra dünya LNG ihracatında ikinci sırada bulunuyor ve küresel LNG arzının yaklaşık %20’sini sağlıyor.

Kpler, tanker yön değişikliğinin Asya alıcılarının arz için daha agresif bir rekabet içine girdiğini gösterdiğini ifade etti. Firma, "Asya pazarları Katar kaynaklarına oldukça bağımlı ve hem Asya hem Avrupa’da fiyatlar yükseliyor, bu nedenle bağlı olmayan kargolar için daha fazla yönlendirme olası" dedi. Bu durum, Avrupa’nın Title Transfer Facility (TTF) fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilir.

Avrupa LNG ithalatının yarısından fazlası ABD kaynaklı olurken, Güney Asya ülkeleri Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağımlı. 2025’te Pakistan LNG ithalatının %99’unu, Bangladeş ve Hindistan ise %59’unu bu iki ülkeden sağladı. Katar ve BAE’den LNG ihracatı yalnızca Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor.