Doğal gaz piyasaları için olumlu gelişme

Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı ve Avustralya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi Woodside Energy sendikalarla prensipte anlaşarak, yaşanacak arz kesintisi olasılığını ortadan kaldırma yönünde bir adım atmış oldu.

Hem Woodside hem de North West Shelf (Kuzey Batı Sahanlığı) tesisinin offshore platformlarındaki işçileri temsil eden sendika birliği, olumlu geçen görüşmelerin ardından iki taraf da yaptıkları anlaşmayı duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, çalışan temsilcileri "prensipte varılan anlaşmayı" desteklerken, tüm üyeler TSİ 1430'da anlaşmanın onaylanması yönünde oy kullanacak.

Woodside anlaşmaya son şeklini vermek için sendikalarla çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada, "Çarşamba günü yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi ve taraflar, işgücü açısından önemli olan bazı konularda prensipte anlaşmaya vardı" denildi.

Batı Avustralya'daki tesisler, Chevron Corp Gorgon ve Wheatstone LNG tesisleriyle birlikte küresel LNG arzının yaklaşık onda birini oluşturuyor.

Chevron tesislerindeki işçiler de grev yapmayı düşünüyor. Chevron ve Woodside tesislerindeki işçilerin grev yapma olasılığı son birkaç haftadır LNG fiyatlarını yukarı çekmişti.

Chevron işçilerinin olası grevine yönelik oylamanın ilk sonuçlarının TSİ 1000 civarında açıklanması bekleniyor.

Woodside işçi sendikaları, daha iyi ücret ve çalışma koşulları talepleri karşılanmadığı takdirde 2 Eylül'de grev yapmayı planladıklarını duyurmuştu.