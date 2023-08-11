Doğal gaz piyasasında referans fiyat arttı

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal referans fiyat 9.995,14 TL oldu. Bir önceki gün doğal gaz fiyatı 9.910,61 TL seviyesinde bulunuyordu.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre, son bir ayın aritmetik ortalaması 9.722,09 TL olarak hesaplandı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10.494,90 TL, satış fiyatı 9.495,38 TL olarak belirlendi

Toplam gaz günlük eşleşme miktarı 496 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında günlük işlem hacmi 4 milyon 957 bin 725 TL seviyesinde gerçekleşti.