“Doğalgaz Teknolojileri ve Hidrojen”de beklentiler ve fırsatlar 11 Ağustos'ta

Gazeteniz EKONOMİ, enerji sektöründeki gelişmelere her ay farklı bir ana tema ekseninde ışık tutmaya devam ediyor. Türkiye Enerji Endüstrisi (TEE) özel yayınında Ağustos ayı ‘Doğalgaz Teknolojileri ve Hidrojen’e ayrıldı.

Doğalgaz güvenliği görünümü üç temel soru ile şekilleniyor: Birincisi, elektrik piyasasında gazın rolü; ikincisi, yatırım seviyesi ve üçüncüsü teslimat esnekliği.

2030 ve 2050 Net-Sıfır hedeflerine doğru, doğalgaz teknolojisi yatırımları ve geleceği, karbon yakalama teknolojileri; ticareti, finansmanı, çevre güvenliği, doğalgaz boru hatları konuları TEE editörlüğünün odağında yer alacak.

Türkiye’nin doğalgazda merkez ülke olma stratejisi, yeşil ve mavi hidrojen teknolojilerinin geleceği, doğalgazda yeraltı depolama yatırımları, mevcut LNG ticaretinin artan önemi ve dünyadaki gelişmelerin işleneceği bu özel yayın, 11 Ağustos 2023 tarihinde gazeteniz iç sayfalarında yer alacak.

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