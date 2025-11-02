Doğalgaza kademeli zam hazırlığı: Kış faturaları cep yakacak!

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğalgaz tüketiminin artması beklenirken, yeni tarife düzenlemesiyle faturaların da belirgin şekilde yükseleceği öngörülüyor. Uzmanlar, elektrikteki kademeli fiyat artışına benzer bir sistemin doğalgazda da uygulanabileceğine dikkat çekiyor.

"1.000 liralık faturanın 2.000 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, “Detayları netleşmese de elektrikte olduğu gibi 1.000 liralık faturanın 2.000 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Şubat ayında yürürlüğe girebilir"

Elektrik tarifelerinde olduğu gibi kademeli bir uygulamayla fiyatların artmasına yol açacak doğalgaz düzenlemesinin şubat ayında devreye alınmasının planlandığı aktarılıyor.