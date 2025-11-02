  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Doğalgaza kademeli zam hazırlığı: Kış faturaları cep yakacak!
Takip Et

Doğalgaza kademeli zam hazırlığı: Kış faturaları cep yakacak!

Kış yaklaşırken vatandaşların en büyük endişesi doğalgaz faturalarına gelecek zamlar oldu. Elektrikte uygulanan kademeli tarife sisteminin bu kış doğalgazda da devreye alınacağı iddia edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğalgaza kademeli zam hazırlığı: Kış faturaları cep yakacak!
Takip Et

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğalgaz tüketiminin artması beklenirken, yeni tarife düzenlemesiyle faturaların da belirgin şekilde yükseleceği öngörülüyor. Uzmanlar, elektrikteki kademeli fiyat artışına benzer bir sistemin doğalgazda da uygulanabileceğine dikkat çekiyor.

"1.000 liralık faturanın 2.000 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, “Detayları netleşmese de elektrikte olduğu gibi 1.000 liralık faturanın 2.000 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Şubat ayında yürürlüğe girebilir"

Elektrik tarifelerinde olduğu gibi kademeli bir uygulamayla fiyatların artmasına yol açacak doğalgaz düzenlemesinin şubat ayında devreye alınmasının planlandığı aktarılıyor.

Bütçe mesaisi devam ediyor: TBMM'nin gündemi yeni hafta da yoğun olacakBütçe mesaisi devam ediyor: TBMM'nin gündemi yeni hafta da yoğun olacakGündem

 

TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu cuma günü açıklayacakTCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu cuma günü açıklayacakEkonomi

 

Enerji
Eylül ayında enerji ithalatı faturası yüzde 3,6 azaldı
Eylül ayında enerji ithalatı faturası yüzde 3,6 azaldı
EPDK, 2026 yılı Son Kaynak Tedarik Tarifesini belirledi
EPDK, 2026 yılı Son Kaynak Tedarik Tarifesini belirledi
Bakan Bayraktar duyurdu: Akkuyu'da elektrik üretimi 2026'da başlayacak
Bakan Bayraktar duyurdu: Akkuyu'da elektrik üretimi 2026'da başlayacak
Rus LNG’sine veda, ABD gazına merhaba!
Rus LNG’sine veda, ABD gazına merhaba!
Akkuyu NGS’nin Otomatik Süreç Kontrol Sistemi’nin teslimatı tamamlandı
Akkuyu NGS’nin Otomatik Süreç Kontrol Sistemi’nin teslimatı tamamlandı
Çin'den Nijerya'da lityum sektörüne dev yatırım
Çin'den Nijerya'da lityum sektörüne dev yatırım