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Doğalgaza zam yapıldı

Doğalgazda konut tarifesine yüzde 24,6, sanayi tarifesine ise yüzde 7,86 oranında zam yapıldı.

Haber Merkezi
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Doğalgaza zam yapıldı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini bildirdi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, doğal gazda yapılan tarife değişiklikleri 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Buna göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artışa gidildi.

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