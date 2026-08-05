Doğalgazda kademeli tarife endişesi: Kışın faturalar kabaracak

Kış sezonu yaklaşırken, doğalgazda uygulanan kademeli tarifenin hane bütçelerine etkisine yönelik endişeler artıyor. Sektör kaynakları, Türkiye'deki yaklaşık 23 milyon konut abonesinin yüzde 35 ila 40'ının bu uygulama nedeniyle daha yüksek doğalgaz faturalarıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.

Doğalgazda kademeli tarife alarmı

Sektör kaynakları, "Kasım ve özellikle aralıkta ciddi biçimde artacak doğalgaz faturaları, abonelerin yoğun tepkisine yol açabilir. Bu tepkiler, uygulamaya da yansıyabilir" görüşünü dile getirdi.

Doğalgazda kademeli tarife, nisan ayında başladı. Uygulama kapsamında, her il için ayrı ayrı tüketim limitleri belirlendi. Konut abonelerinin tüketim miktarları, Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her bir kademe için, farklı doğalgaz tarifesi belirlendi. Vergiler ve sistem kullanım bedeli (SKB) dahil tükettikleri her metreküp gaz için kademe-1 kapsamında yer alan konut aboneleri 16,23 TL, Kademe-2’de yer alan aboneler de 26,13 TL ödeyecek.

Kışın abonelerin yüzde 40'ı etkilenebilir

Konut abonelerinin yüzde 12'sinin uygulamadan etkileneceği açıklandı. Ancak, kış mevsiminin en sert olduğu aylarda çok daha fazla sayıda abonenin, yüklü miktarda gaz faturasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor. Doğalgaz sektörü kaynakları, ANKA’ya yaptıkları açıklamada, Türkiye’de yaklaşık 23 milyon konut abonesinin bulunduğunu belirterek, “Kademeli tarife uygulaması, abonelerin yüzde 35-40’ına kadar geniş bir kesimi etkileyebilir“ görüşünü dile getirdi.

Sektör kaynakları, ısınma amaçlı doğalgazın yoğun olarak kullanılmaya başlanacağı kasım ayına işaret ederek, "Kasım ve özellikle aralık ayında ciddi biçimde artması muhtemel doğalgaz faturaları, abonelerin yoğun tepkisine yol açabilir. Bu tepkiler, uygulamaya da yansıyabalir" diye konuştu.

Yeni tarife maliyeti artırdı

Doğalgaz dağıtım şirketleri, çok sayıda daireyi bünyesinde barındıran, merkezi sistemle ısınan bazı sitelere, mayıs ayı doğalgaz tüketimleriyle ilgili fatura gönderdi. Bu sitelerde, uygulama öncesine göre faturaların ciddi biçimde artığı gözlendi. Sektör kaynakları, "Özellikle merkezi sistemle ısınan büyük sitelerde tüketim sınırlarının aşılması, abonelerin daha pahalı olan Kademe-2 tarifesine geçmesine ve faturaların katlanmasına neden olacak. Bu sitelerde, hane başına ödenecek fatura bedeli, binada yer alan daireye bölünerek elde edilecek. Sitede, 25 daire bulunuyorsa, fatura 25'e bölünecek ve hane başına ödenecek tutar belirlenecek" diye konuştu. Kaynaklar, uygulamanın deniz kıyısında yaşayanlar açısından da bazı sorunlara yol açabileceğini söyledi.