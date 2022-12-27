Dönmez: Akdeniz’de kendi kıta sahanlığımızdaki çalışmalara devam edeceğiz

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs Rum Kesiminin verdiği ruhsatlarla son dönemde gerçekleşen bazı gaz keşiflerine yönelik olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu konuda tutumunun net olduğunu, Kıbrıs’ın tek bir ülke gibi düşünülemeyeceğini ve KKTC halkının da hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Bakan Dönmez, Karadeniz’de yapılan gaz keşiflerinin ve rezerv artışlarının detaylarını açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz’deki durum soruldu. Türkiye’nin Abdülhamit Han Sondaj Gemisinin Türkiye’nin daha önce açıkladığı sahalarda görevine devam ettiğini belirten Dönmez, “Abdülhamit Han Gemisi Mersin Taşucu açıklarında çalışmalarına devam ediyor. Akdenizde, kendi kıta sahanlığımızda sondaj faaliyetlerine devam edeceğiz. KKTC ve bizim Dışişleri Bakanlığımız bir değerlendirme yaptı. 6. parsel bizim yetki alanımız dışında ama Kıbrıs’ı tek taraftan ibaret görürsek yanılırız. Kıbrıs adasında yaşayan herkesin o kaynaklardan istifade etmesinin sağlanması gerekir. Bir tarafı yok sayacak çalışmaların hakkaniyeti olmayacağını değerlendiriyoruz.” dedi.

Yakın zamanda ENİ ve TOTAL şirketleri, Kıbrıs Rum Kesimi’nin verdiği ruhsatlarla Kıbrıs’ın güneyinde, bir kısmı Türkiye’nin kıta sahanlığında bulunan 6. Parselde iki doğalgaz keşfi yaptığını duyurmuştu.

Uluslararası standartlarda raporlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahasında açılan kuyulardan ve yapılan testlerden sonra daha önce 540 milyar metreküp olarak hesaplanan kullanılabilir rezervin 652 milyar metreküpe yükseldiğini ve böylece Çaycuma-1’de yapılan keşifle birlikte son dönemde Karadeniz’de yapılan keşfin 710 milyar metreküp kullanılabilir rezerve ulaştığını açıkladı.

Yapılan rezerv çalışmalarının uluslararası standartlarda olduğunu ve bu alanda bilinen bir uluslararası şirketle birlikte raporlandığını kaydeden Dönmez, bu raporlamayla bütün kayıtlara yeni rezervin girdiğini bildirdi.

Fatih Dönmez, yatırımların hızla sürdüğünü ve ilk etapta günlük 10 milyon metreküp, tamamlandığında ise günlük 40 milyon metreküp doğalgazı işleyebilecek tesislerin tamamlanma aşamasında olduğunu Mart ayında Karadeniz’den ilk gazın sisteme verilmesini planladıklarını açıkladı.

Türkiye gazda önemli kavşak

Türkiye’nin 7 ayrı boru hattı, 3 yüzer FSRU tesisi olmak üzere sıvılaştırılmış doğalgaz alım sistemine sahip olduğunu ve 10-12 ülkeden sıvılaştırılmış gaz alındığını, şimdi de kendi ürettiği gazı sisteme vermeye başladığını bildiren Fatih Dönmez, bu kapasitenin enerji merkezi olma yolunda katkı vereceğini vurguladı.