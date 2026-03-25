Dünya devi uyardı: Akaryakıt sıkıntısı Avrupa’ya sıçrayacak

Shell Plc İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, İran'daki savaş nedeniyle son haftalar içinde Asya'nın yaşadığı akaryakıt arz bozukluğunun yakın zamanda Avrupa'yı da vuracağını söyledi.

Sawan, çatışmanın etkilerinin küresel akaryakıt piyasalarında dalgalanmaya devam ettiğini; bu dalgalanmanın sırasıyla Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Kuzeydoğu Asya'yı sarstığını, Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte ise Avrupa'yı da giderek daha fazla tehdit etmeye başladığını ifade etti.

Sawan, Hükümetlerle talep tarafındaki tedbirler ve depolama alanında atmaları gereken adımlar dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar konusunda onları uyarmaya çalışıyoruz" dedi.

Sawan ayrıca İngiliz şirketin, yılın sonuna kadar Venezüella'daki bir ya da iki doğalgaz projesine yatırım yapıp yapmama kararını verebileceğini de belirtti.

Avustralya'da akaryakıt sıkıntısı yüzlerce istasyona yayıldı

Orta Doğu'daki savaşın küresel arzı sekteye uğratması nedeniyle Avustralya genelinde yüzlerce istasyon akaryakıt sıkıntısı yaşadığını bildirdi.

Enerji Bakanı Chris Bowen'ın parlamentoya açıkladığına göre en az 600 satış noktası, başta New South Wales ve Victoria olmak üzere en az bir yakıt türünde stoksuz kalmış durumda; bu durum, toplam satış noktalarının yaklaşık %10'unu etkiliyor.

ABD ve İsrail'in geçen ayın sonunda İran'a yönelik saldırıları başlatmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birini kesintiye uğrattı; bu durum yakıt stoklarını daralttı ve fiyatları yukarı itti. Yurt içi rafinerileri son derece sınırlı olan Avustralya, benzin, dizel ve jet yakıtının üçte ikisinden fazlasını ithal ediyor. Ülkenin en büyük tedarikçisi Güney Kore ise bazı yakıt türlerinin ihracatını kısmaya başladığını duyurdu.

Petroldeki artış nedeniyle bilet fiyatlarına zam uyarısı

United Airlines Holdings Inc. İcra Kurulu Başkanı Scott Kirby, jet yakıt fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda bilet fiyatlarının %20 oranında artırılması gerekebileceğini söyledi.

Kirby, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda bilet fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde bir ölçüde tüketici direnişiyle karşılaşacaklarını ve seyahat eden yolcu sayısının azalabileceğini belirtti. Şirket, yüksek yakıt maliyetlerini karşılamayan kârsız hatlardaki kapasitesini şu an itibariyle %5 oranında düşürdü. Bununla birlikte Kirby, talebin şu an itibarıyla oldukça güçlü olduğunu da vurguladı.

Kapasite bazında dünyanın en büyük havayolu şirketi olan United, daha önce en kötü senaryoda petrol fiyatlarının varil başına 175 dolara yükselebileceğini ve 2027 yılına kadar 100 dolarlık seviyenin üzerinde kalabileceğini açıklamıştı.