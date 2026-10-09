Dünya likit gaz üreticileri İstanbul’da buluşuyor

Dünya Likit Gaz Birliği (WLGA) tarafından her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen ve likit gaz sektörünün en önemli uluslararası buluşması olan Likit Gaz Haftası, 12-16 Ekim tarihlerinde ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek. “Resilience in a Changing World – Değişen Dünyada Dayanıklılık” temasıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte; küresel belirsizliklerin arttığı, enerji politikalarının ve piyasaların hızla değiştiği, iklim değişikliğiyle mücadelenin enerji gündemini yeniden şekillendirdiği bir dönemde likit gaz sektörünün geleceği ele alınacak. Enerji güvenliği ve erişilebilirliğin yanı sıra düşük karbonlu enerji çözümleri, yenilikçi teknolojiler ve sektörün dönüşüm kapasitesi haftanın temel gündem başlıkları arasında yer alacak. Etkinlik kapsamında gerçekleşecek fuarda katılımcılar ve ziyaretçiler likit gaz sektöründeki en yeni ürün ve hizmetleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

110’dan fazla ülkeden 2 bini aşkın katılımcı

Beş gün sürecek Likit Gaz Haftası 2026, küresel likit gaz değer zincirinin farklı halkalarını aynı platformda buluşturacak. Üç günlük konferans programının yanı sıra yan etkinlikler ve iş toplantılarının gerçekleştirileceği organizasyonda 110’dan fazla ülkeden 2 bini aşkın sektör lideri ve karar verici, 150’den fazla katılımcı şirket ve yaklaşık 80 konuşmacı yer alacak.

Etkinliğin ana konferans programı ve uluslararası sergisi İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Genel oturumlar, yan etkinlikler ve iş toplantılarına da ev sahipliği yapacak İstanbul Kongre Merkezi, hafta boyunca delegelerin ana buluşma noktası olacak. Likit Gaz Haftası kapsamındaki Küresel Bilim Konferansı ise Hilton Istanbul Bosphorus’ta düzenlenecek.

Likit Gaz Haftası 2026’nın açılış konuşmacılarından Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol yapacağı açılış konuşmasında enerji güvenliği ve piyasa istikrarına dair küresel bir bakış açısı sunacak. Birol’un katılımıyla başlayacak programda değişen dünyada enerji güvenliği, erişilebilir enerji ihtiyacı ile LPG ve diğer likit gazların bu denklemde üstlenebileceği rol uluslararası sektör temsilcilerinin katılımıyla değerlendirilecek.

Dünyanın önemli likit gaz pazarlarından biri olan Türkiye, küresel sektöre ev sahipliği yapacak

Likit Gaz Haftası’nın ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilmesi, ülkenin küresel likit gaz sektöründeki konumu açısından da önem taşıyor. Gelişmiş dağıtım altyapısı, yaygın otogaz kullanımı ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimiyle Türkiye, dünyanın önemli likit gaz pazarları arasında yer alıyor. İstanbul’un Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumu ise Likit Gaz Haftası 2026’yı Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve çevre pazarlardaki sektör paydaşları açısından önemli bir buluşma noktası haline getiriyor.

Melih Poyraz: “Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapması sektörümüz açısından önemli bir dönüm noktası”

Dünya Likit Gaz Birliği (WLGA) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Poyraz, Likit Gaz Haftası’nın Türkiye’de ilk kez düzenlenmesine ilişkin şunları söyledi: “Dünya likit gaz sektörünün en önemli küresel buluşmalarından biri olan Likit Gaz Haftası’na Türkiye olarak ilk kez ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye; pazar büyüklüğü, gelişmiş altyapısı, güçlü dağıtım ağı ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimiyle likit gazlar açısından son derece önemli bir ekosisteme sahip. Tüm dünyadan sektör temsilcilerini İstanbul’da ağırlayacak olmamız, Türkiye’nin bu alandaki deneyimini küresel sektörle paylaşmamız açısından da değerli bir fırsat sunuyor.

Enerji dünyası bugün bir taraftan iklim değişikliğiyle mücadele ederken diğer taraftan enerji arz güvenliği ve erişilebilirlik gibi kritik başlıklara çözüm üretmek zorunda. Böyle bir dönemde enerji geleceğinin tek bir kaynak ya da teknoloji üzerinden değil, birbirini tamamlayan çözümlerle şekilleneceğine inanıyoruz. Likit Gaz Haftası boyunca sektörümüzün bu dönüşümde nasıl daha etkin rol üstlenebileceğini, yenilikçi ve düşük karbonlu çözümleri ve geleceğin teknolojilerini dünyanın dört bir yanından gelen iş ortaklarımızla değerlendireceğiz.

Üstelik bu önemli buluşmayı, Türkiye’nin Antalya’da COP31’e ev sahipliği yapmasına yalnızca birkaç hafta kala gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle İstanbul’daki buluşmamızın COP31 öncesindeki küresel enerji ve iklim tartışmalarına da anlamlı bir katkı sağlayacağına inanıyorum.”