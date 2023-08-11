Dünya petrol tüketiminde rekor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Haziran'da dünya petrol talebi 103 milyon varil/gün ile rekor kırdı ve Ağustos'ta başka bir zirve yapabilir.

IEA, cansız makroekonomik koşullar, salgın sonrası toparlanmanın gücünün son bulması ve hızla artan elektrikli araç kullanımına atıfta bulunarak, gelecek yıl petrol talebindeki artışın önceki tahminden daha yavaş olacağını bildirdi.

Paris merkezli enerji kuruluş, Ağustos ayı petrol piyasası raporunda, büyümenin 2024 yılında, bir önceki tahine göre 150.000 vaaril/gün daha az olmak üzere, 1 milyon varil/güne düşeceğini açıkladı.

IEA tahminlerine göre 2023'te küresel petrol talebinin, yazın hava trafiği, elektrik üretiminde artan petrol kullanımı ve artan Çin petrokimya faaliyeti ile desteklenerek 2,2 milyon varil/gün artması bekleniyor.

IEA'ya göre dünya petrol talebi Haziran ayında 103 milyon varil/gün ile rekor seviyeye ulaştı. IEA, Ağustos'ta başka bir zirve görülebileceğini belirtti.