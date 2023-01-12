Dünyada enerji hizmet şirketleri 320 milyar dolarlık bir pazara sahip

Neslihan GÖKDEMİR AĞAR

ESCON Enerji Sistemleri Türkiye’nin ilk enerjide hizmet şirketi. Kurucusu Onur Ünlü bu alana uzmanlığıyla enerji katanlardan…

2007’de Enerji Verimliliği Kanunu geçmeden şirketini kurmuş; Enerji Verimliliği Yönetimi Derneği’nin de kurucusu ve Başkanı. Ünlü, günümüzde enerji sanayi ilişkisinde pek çok konunun enerjide verimlilik parametrelerini de mutlaka kestiğini vurguluyor: Enerji verimliliğinde bir yatırım yaptığınızda cebinizden çıkan fiziki para azalıyor. Bu alana eskiden bir yatırım gözüyle bakılmıyordu ama şimdi değişti. Bugün döngüsel ekonomi en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Bu bağlamda, emisyon dahil her konu başlığını yatayda kesiyor.

Enerji verimliliğinin niçin kritik bir öneme sahip olduğunu anlatan Ünlü, “Önce tasarruf edeceksin, israfı önleyeceksin; sonra daha verimli ekipmana geçeceksin; tüketimini minimize edeceksin. Kalan kısımda fosil yakıtın varsa burada da yakıt dönüşümü, elektrifikasyon kullanacaksın. Kalanı yenilenebilirden sağlayarak temiz bir üretime geçebilirsin. Biz buna ‘Sürdürülebilir Enerji Yönetimi’ diyoruz.

Türk sanayisinin iki nedenden dolayı verimlilik alanında değerli bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Türk sanayi orta yaşlı yeni teknolojilere açık; ikinci olarak teknolojileri nispeten yeni… Türkiye’de yaptığımız bir çalışmada, sanayi verimliliği potansiyelinin yüzde 32 olduğunu bulduk. Türkiye enerjisinin yüzde 75’ni ithal ediyor. Kullandığımız 140 milyar dolarlık enerjinin üçte 1’i sanayide kullanılıyor. Bu da 42 milyar dolar eder. Bunun da yüzde 32’sini siz hesap edin.” dedi.

Türkiye Enerji Endüstrisi (TEE) Editörlüğü olarak; karbon yakalama teknolojileri ve enerji genel görünümümüze dair sorular da yönelttik Onur Ünlü’ye, işte yanıtları:

Bu yatırımlar uygulanabilir ama maliyetinin yüksek olduğu da bir gerçek. Hidrojen de enerji oyununa dâhil oldu. Oyunun sadece kuralları değil, kendisi de değişiyor. Bilim olmadan, endüstri olmaz; endüstrisiz de toplumsal yaşam zor. Bütün teknolojiler dengeli şekilde kullanılmalı; nükleerin de bu denge içinde yer alması gerektiğini savunuyorum.

Dünyada en çok enerji tüketen cihazlar motorlardır. İnovasyon teknolojiyi de beraberinde getiriyor. Isı pompaları eskiden 45-50 derecelerde çalışırken, günümüzde 80-90 dereceye kadar ulaşılabiliyor. Farkındalık teknolojide arttıkça daha fazla sorgular hale geliyoruz. Bizim bu alanda önemli çözüm ve referanslarımız bulunuyor.

2050 hedeflerini gerçekçi ve mümkün buluyorum. Zaten bana sektörde ‘Polyannacı’ diyorlar. En önemli konu ise enerjide biriken sorunların çözülebilmesi için dünyada büyük bir koalisyona ihtiyaç olduğu gerçeği. Fırsat ve zorluklar rekabet ve işbirliği ile aşılabilir.

Dünyada enerji servis şirketleri şu an 320 dolarlık bir pazara sahip ve bunun 800 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu şirketler enerji performans sözleşmeleriyle iş yapıyorlar. Bizim işimizde, kendi yarattığınız kaynaklarla projenizi finanse edebilirsiniz. Türkiye’de henüz yolun başındayız toplam 5 firma var; 6.sı da yolda.

Enerji verimliliği teknolojileri güneş enerjisi gibi değil; kazandan, ısı pompasına, aydınlatmasına hepsini kapsıyor.

Türkiye’de de büyük ve değerli teknolojiler gelişiyor; bu gurur verici. Bizde bu kültür yeni yeni gelişiyor. Bizim ana müşteri kaynağımız ISO 500+500 firmaları.