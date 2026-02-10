Düşüş beklenenden yavaş olacak: Küresel petrol talebinde zirve 2030’ların ortasına ötelendi

Dünyanın en büyük bağımsız enerji tüccarı olan Vitol, yayınladığı son uzun vadeli görünüm raporunda küresel petrol talebinin daha yüksek seviyelere ulaşacağını ve zirve noktasının daha ileri bir tarihe kaydığını duyurdu.

Elektrikli araç (EV) kullanımındaki yavaşlama ve ulaşım yakıtlarındaki dirençli talebi gerekçe gösteren şirket, küresel tüketimin zirve noktasında günlük yaklaşık 112 milyon varile ulaşmasını bekliyor.

Daha önceki tahminlerinde talebin önümüzdeki on yılın başlarında dengelenmesini bekleyen Vitol, bu zirve tarihini artık 2030'ların ortalarına çekmiş durumda.

Talepte düşüş yavaş ve olacak

Rapora göre, 2040 yılındaki petrol talebinin bugünkü seviyelerden günlük yaklaşık 5 milyon varil daha fazla olması bekleniyor.

Özellikle ABD ve Asya'nın bazı bölgelerinde binek elektrikli araçlara geçişin beklenen hızda gerçekleşmemesi, yol ulaşımı yakıtlarını enerji karmasının merkezinde tutmaya devam ediyor.

Vitol, havacılık büyümesi ve petrokimya kullanımına bağlı olarak jet yakıtı ve LPG talebinin de artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Analistler, bu revizyonun petrol talebindeki düşüşün birçok politika odaklı senaryonun aksine daha yavaş ve daha az doğrusal olacağı görüşünü güçlendirdiğini belirtiyor.