Eksim Enerji, 135 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine büyük katkı sağlayan Eksim Enerji, Şanlıurfa Viranşehir GES projesinin ilk etabında 45 MW’lıkkurulu gücü devreye aldı. Tamamlandığında toplam 191,4 MW kapasiteye ulaşacak proje, 135 bin hanenin ihtiyacına karşılık gelen elektrik enerjisini temiz kaynaklardan üretecek.Viranşehir GES yatırımıyla bölge halkının refahına da katkı sağlamayı hedefleyen Eksim Enerji, tarıma elverişsiz taşlık alanların temizlenip verimli hale getirilmesinden bölgede özel sağlık taramalarına kadar sosyal sorumluluk odaklıçalışmalar da yürütüyor.

1 milyon saatin üzerinde mesai gerçekleştirildi

Kurulu gücünün büyük kısmını rüzgar ve hidroelektrik enerjisi santrallerinde bulunduran şirket, Viranşehir GES projesiyle birlikte portföyüne güneş enerjisini de ekledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla sektördeki konumunu güçlendiren şirket, bu projeyle hem üretim kaynağı çeşitliliğini artırıyor hem de temiz enerji üretimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Viranşehir’in zorlu topoğrafyasında büyük ölçekli bir yatırımı daha hayata geçirdiklerini aktaranEksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Yaklaşık 2.800 dönümlük bir alanda hayata geçirdiğimiz projemizde, bugüne kadar 1 milyon saatlik mesai gerçekleştirdik. İlk fazın üretime başlamasıyla emeklerimizin ilk karşılığını almış olduk. Başta Bakanlığımız olmak üzere ülkemize verdiğimiz taahhütleri yerine getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Akbay, projenin şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, “45 MW mevcut üretimimizi, kısa süre içerisinde artırarak kurulu gücümüzü çok yakında 191,4 MW’a çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Bölgeye çok yönlü sosyal ve iktisadi destek

Eksim Enerji’nin Viranşehir GES projesi, bölge halkına doğrudan istihdam olanakları sunmanın yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Bu çalışmalar kapsamında, proje sahasındaki yoğun taşlık alanların temizlenip tarıma uygun hâle getirilerek yöre halkına destek sağlandı. Konuya dair detayları paylaşan Akbay, “Yatırımlarımızla Türkiye’nin her bölgesinde var olmanın bizlere yüklediği sorumluluğun farkındayız. Kazandığımızı, bir arada bulunduğumuz bölge halkının refahı için kullanmaya azami özen gösteriyoruz. Viranşehir’deki GES projemizi hayata geçirirken bölge halkının ekonomik gücünü zorlayan taşlık arazileri temizleme işlemini gerçekleştirdik. Bu kapsamda arazileri taştan arındırarak verimi yüksek bu toprak alanlarını,komşusu olduğumuz köyümüzün istifadesine sunduk. Mahsulü görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

2029’a kadar 2.200 MW’ı aşan kurulu güce ulaşacak

Eksim Enerji, geçtiğimiz yıl Sakarya’nın Geyve ilçesinde gerçekleştirdiği 80 milyon Euro’luk kapasite artışıyla kurulu gücünü artırırken, yenilenebilir kaynaklardan ürettiği temiz enerjinin ülke genelindeki payını da yükseltmeye devam etti. Geyve’de 9 adet N163 rüzgar türbinini daha devreye alarak önemli bir eşiği geride bırakan şirket, benzer başarıyı şimdi de Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki güneş enerjisi santralinde gerçekleştiriyor.

2029’a kadar hayata geçirecekleri yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ‘ilave 1.463 MW kapasite’hedefi doğrultusunda önemli aşamalardan birini tamamladıklarını kaydeden Arkın Akbay, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla ülkemizin yeşil enerji hedeflerine katkıda bulunuyor ve daha iyi bir gelecek için sorumluluk alıyoruz. 2029’a kadaryurt içi ve yurt dışındaki stratejik projelerimizi devreye alarak 2.200 MW’ı aşan bir kurulu güce ulaşma yolunda hızla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.