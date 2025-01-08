Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay: Enerji israfına karşı ‘yeteri kadar en doğru karar’ diyoruz

Eksim Enerji, 2025’te Türkiye’nin enerji bağımsızlığına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamanın yanı sıra enerji israfına dair bilinçlendirme çalışmaları da yürütmeyi hedefliyor. Tamamı yenilenebilir kaynaklara dayalı yatırım portföyünü büyütmeye hazırlanan şirket, Eksim Holding’in başlattığı sosyal sorumluluk seferberliği “Yeteri Kadar En Doğru Karar” doğrultusunda israfla mücadeleyi enerji sektöründe yaygınlaştırmayı da amaçlıyor.

“Enerji israfına karşı mücadeleye öncülük edeceğiz”

Açıklamaları kapsamında enerjinin bilinçli tüketimine yönelik farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yapan Arkın Akbay, “İçinde bulunduğumuz Enerji Verimliliği Haftası’nı, kaynaklarımızın etkin kullanımını teşvik eden önemli bir farkındalık dönemi olarak görüyoruz. Sürdürülebilir bir enerji geleceği için bireylerin ve kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” dedi.

Eksim Holding’in sosyal sorumluluk hareketi “Yeteri Kadar En Doğru Karar”ın paydaşlarından birisi olarak enerjinin verimli kullanımı vizyonunu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Akbay, “Bu doğrultuda hem gelecek nesillerin refahı hem de ülkemizin enerji bağımsızlığı ve arz güvenliği için enerji israfına karşı mücadeleye öncülük edeceğiz. Enerjinin verimli kullanımına yönelik farkındalık eğitimleri, yenilikçi enerji çözümlerinin önünü açacak ideathon ve benzeri yarışmalar, bilgilendirici ve bilinçlendirici seminerler sosyal sorumluluk çalışmalarımızın önemli bir parçası olacak” ifadelerini kullandı.

3000 çocuk ve 120 öğretmene ulaşılacak

Projelere ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Akbay, “Yeteri Kadar En Karar’ kapsamındaki projelerimizin temelini 8-11 yaş arası çocuklara yönelik hazırladığımız doğa dostu etkinlik kiti ve kitabı oluşturuyor. Bu çalışmayla çocuklara; enerji, su ve gıda israfını eğlenceli bir yolla aktarmayı, doğal kaynakların korunması ve çevreye duyarlı davranışların geliştirilmesine ilişkin davranış değişikliği kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda öncelikle santrallerimizin bulunduğu bölgelerde 120 öğretmenimize çevre ve sürdürülebilirlik temalı eğitmen eğitimleri vereceğiz. Ardından öğretmenlerimiz, sınıflarında doğa dostu kiti ve etkinlik kitabını kullanarak yaklaşık 3ooo çocuğa yönelik uygulamalı ve interaktif eğitimler gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

2029’a kadar kurulu güç 2.200 MW’ı aşacak

Türkiye’nin yeşil dönüşümünde öncü bir rol üstlenen Eksim Enerji, çeyrek asrı aşan tecrübesiyle sektördeki güçlü konumunu koruyor. Güncel olarak 8 Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), 3 Hidroelektrik Santrali (HES) ve Ar-Ge yatırımı kapsamında 1 Biyokütle Enerjisi Santrali (BES) ile enerji üretimi gerçekleştiren şirket, 2029’a kadar hayata geçireceği yeni projelerle toplamda 2.200 MW’ı aşan kurulu güce ulaşma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.