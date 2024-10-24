Eksim Enerji/Akbay: 2029’a kadar 1.337 MW’lık yenilenebilir enerji projemizi hayata geçireceğiz

Eksim Holding çatısı altında yer alan ve yüzde yüz yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Eksim Enerji, Silivri RES tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla yeni yatırım hedeflerini ve enerji sektörünün gündemlerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Türkiye’nin her bölgesinde yaptığı yatırımlarla yaklaşık 15 yıldır Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağladıklarını kaydeden Arkın Akbay, “Eksim Enerji olarak hâlihazırda 8 RES, 3 HES, 1 GES ve Ar-Ge kapsamında faaliyette olan 1 BES santralimizle Türkiye’nin karbon ayak izini düşürmek üzere çalışıyoruz. Ayrıca yapım aşamasında bulunduğumuz 2 yeni RES, 1 yeni GES ve ön lisansını aldığımız önümüzdeki yıl devreye almayı hedeflediğimiz 3 yeni GES santralimiz üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurulu güç olaraksa yurt içinde 529,6 MW’lık rüzgar enerjisi santrali ve 63 MW’lık hidroelektrik santraline sahibiz. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 2.100 MW’a yakın temiz enerji portföyüne ulaşma yönünde ilerliyoruz. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayıyla Sakarya’nın Geyve ilçesindeki rüzgar enerjisi santralimizde 9 adet N163 türbinini daha devreye aldık. Kapasite artırma kapsamında devreye alacağımız kalan 5 türbini ise yıl sonuna kadar ticari işletmeye açarak Geyve’deki tesis gücümüzü 150,8 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

80 milyon Euro’luk kapasite artış projesi tüm hızıyla sürüyor

Gerçekleştirilen kapasite artışının, Eksim Enerji’nin kurulu gücünü artırırken Türkiye’nin yeşil enerji havuzuna da önemli bir katkı sağladığını ekleyen Akbay, “Şu anda Geyve RES ile yaklaşık 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz ancak 80 milyon Euro’luk kapasite artış projemizi tamamladığımızda, bu rakam yaklaşık 125 bin haneye ulaşacak” dedi. Şirketin yurt dışı yatırımlarına da değinen Akbay, “Kurulu gücümüzün bir kısmı komşu ülke Gürcistan’da. Aktif biçimde enerji üretimini 7 yıldır sürdüren 2 hidroelektrik santralimizin yanı sıra izin süreçlerini ilerlettiğimiz 5 RES projemiz ve Ukrayna’da savaş öncesinde inşasına başladığımız, şu anda da devam ettiğimiz bir RES projemiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir bir gelecek için karbon salımını düşürüyor, enerji verimliliğini artırıyoruz”

Yeşil yatırımlara devam ederken sürdürülebilirlik konusuna ilkesel bir hassasiyetle yaklaştıklarının altını çizen Akbay, bu doğrultuda karbon salımını azaltma ve daha temiz bir dünya için daha fazla çalışma kararlılığında olduklarını vurguladı. Eksim Enerji’nin bu kararlılığını rakamsal olarak da ifade eden Akbay, “2023 yılında, sadece Türkiye’de ve Gürcistan’da yıllık 1.7 milyar kWh elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üreterek yılda yılda ortalama 1.1 milyon tondan fazla karbon eşleniği salımının önüne geçtik” dedi. Yenilikçi teknolojilere yönelik kapsamlı yatırımlar yaptıklarını da kaydeden Akbay, “Türkiye genelinde birçok farklı bölgede inşa ettiğimiz yenilenebilir enerji tesislerinde güneş enerjisi panellerinden rüzgar türbinlerine kadar son teknoloji ekipmanları kullanarak üretimi verimini en üst düzeye çıkarıyoruz. Dijital ikiz ve yapay zekâ entegrasyonu sayesinde, enerji tüketim modellerimizi anlık olarak optimize ediyor ve enerji tasarrufu sağlıyoruz” dedi.

Eksim Enerji'nin yeni yatırımları yeşil enerjiye geçişi güçlendirecek

Eksim Enerji’nin gelecek hedeflerinden de bahseden Arkın Akbay, devreye almakta ve geliştirmekte olduğu yenilenebilir enerji portföyü ile yıllık 4 milyon ton karbon salımını engellemeyi amaçladıklarını ifade etti. Bu hedef doğrultusunda, mevcut rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin kapasitesini artırırken, yeni projelerle yenilenebilir enerji üretimini daha da çeşitlendireceklerini vurguladı. Akbay, “Enerji üretim verimini artıracak ve karbon ayak izimizi daha da küçültecek bu çalışmalar, şirketimizin yurt içinde ve yurt dışında uzun vadeli büyüme stratejisinin temelini oluşturuyor. Yenilenebilir enerji tesislerimize entegre enerji depolama sistemlerine yönelik yatırımlarımızı artırarak, üretim portföyümüzü daha sürdürülebilir hale getireceğiz. Bu sayede hem üretim kapasitemizi artıracak hem de tüketicilere daha güvenilir ve uygun maliyetli enerji sunacağız. Eksim Enerji, ülkemizin 2035 yenilenebilir enerji politika önceliklerini kendisinin varoluş sebebi olarak görüyor, 2053 net sıfır hedefine ve enerji bağımsızlığına daha hızlı ulaşmak için yenilenebilir enerji ve türevlerinin arz güvenliğine artan katkı sağlamasının öncüsü konumunda hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

“Herkesin bir yenilenebilir enerji elçisi olmasını arzu ediyoruz”

Sürdürülebilirliğin ancak kolektif bir bilinçle sağlanabileceğini de vurgulayan Akbay, “Sosyal ve çevresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak için sadece yenilenebilir enerji üretim verimini ve kalitesini artırarak karbon emisyonlarını azaltan teknolojilere yatırım yapıyoruz, bu alanda iyi performans gösteren tedarikçi paydaşlarımıza süreçlerimizde öncelik veriyoruz. Paydaşlarımızın da bizimle aynı vizyonu taşıması için iletişimimizi ve iş birlikteliğimizi artırıyoruz. Bu kapsamda herkesin bir yenilenebilir enerji elçisi olmasını arzu ediyoruz. Tedarikçilerimizi uluslararası standartları benimseme ve uygulama konusunda teşvik ediyor ve bu ölçütler doğrultusunda denetliyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz enerjiyle ekosisteme sunduğumuz katkılarımızı ölçüyor ve sorumlu kurumlara şeffaf şekilde raporluyoruz” diye konuştu.

Temiz enerji üretiminin desteklenmesi refah artışına da katkı sağlıyor

Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere sağlanan sübvansiyonlara da değinen Akbay, “Ülkemizde yatırım maliyeti çok yüksek olan yenilebilir enerji kaynaklarına önemli destek programları sağlandı. Bu programlar sayesinde Türkiye, yenilenebilir enerji alanında önemli yetkinlikler kazandı ve uluslararası alanda ekipman üretim kalitesi ile ön plana çıkan bir oyuncu hâline geldi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yatırım modeli ile üretim ekipmanlarının yerli üretim oranları kademeli olarak artırılarak yerli sanayinin gelişimine destek verildi. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile de ülkemizde büyük bir atak yapıldı. Devletimizin yenilenebilir kaynaklara verdiği bu teşvikler ortalama maliyetlerin aşağıya çekilmesine olanak sağlıyor. Böylece sanayimizin uluslararası rekabetçiliği de artmış oluyor. Bir başka deyişle yenilenebilir enerji sadece temiz enerji üretmek için değil, aynı zamanda refahın artması konusunda da önemli bir katkı sağlıyor” dedi.

“Yenilebilir enerjiye geçiş ivme kazanacak”

Toplantıda küresel enerji trendlerine de değinen Arkın Akbay, sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişin küresel bir zorunluluk olduğunun altını çizerek, “Sektöre dair birçok araştırma 2030’a kadar elektriğin yaklaşık yüzde 46’sının yenilenebilir kaynaklardan elde edileceğini öngörüyor. Birleşmiş Milletler’in İklim Halk Oylaması sonuçları da dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun önemli bir farkındalıkla fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlanmasını istediğini ortaya koyuyor. Bu da bizlere, yeşil enerjiye yönelik yatırımların ve politikaların hız kazanmasıyla, yenilenebilir enerjiye geçişin önemli ölçüde ivme kazanacağını gösteriyor” dedi. Bu doğrultuda Eksim Enerji’nin global vizyonuna da değinen Akbay, “Stratejik yatırımlarımızla sadece Türkiye’de değil, diğer bölge ülkelerine de temiz enerjiyi ulaştıracağımız bir köprü kurmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.