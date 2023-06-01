Elder'den deprem bölgesinde elektrik bedeli açıklaması

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), bir açıklama yayımlayarak, deprem bölgesinde sayaç okumalarına 1 Haziran itibariyle başlanacağını duyurdu. Elder'in duyurusuna göre, tespit edilen bedeller 6 ay taksitlendirilecek.

Elder'in açıklaması şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinin ardından 08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle olağanüstü hâl ilan edilmesine karar verilmiştir.



6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin tüketiciler üzerindeki etkilerini azaltmak üzere, deprem bölgesindeki tüketicilerin elektrik ve doğalgaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin ertelenmesine ilişkin olarak da 21.03.2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.



Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya, Gaziantep (Nurdağı ve Osmaniye) il ve ilçelerinde; faal ve kullanılabilir durumda olan orta gerilimden bağlı sanayi ve ticarethane abone grupları hariç, diğer tüm abone gruplarında 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk/tahsilat işlemlerinin yapılmayacağı; 1 Haziran 2023 itibariyle bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedelinin gecikme zammı ve faizi olmaksızın 6 ay taksitlendirilmesine karar verilmiştir.



Türkiye’de elektrik dağıtım sektörünün çatı kuruluşu Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) olarak, belirtilen düzenlemeler kapsamında uygulamaların nasıl olacağı konusunda bilgilendirme yapmayı üzerimize düşen bir sorumluluk olarak görmekteyiz.



Buna göre yapılan yasal düzenlemeler kapsamında deprem bölgesindeki dağıtım şirketleri tarafından sayaç okuma işlemleri 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yeniden başlayacaktır. 1 Haziran’dan itibaren yapılacak sayaç okuma işlemlerine istinaden, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk/tahsilat yapılmayan tüketimlere ait bedeller görevli tedarik şirketleri tarafından faturalandırılarak 6 aylık taksitlendirmeyle tüketicilere iletilecektir.



Bölgede hizmet veren görevli tedarik şirketleri SMS, çağrı merkezi araması ve bunun gibi iletişim kanalları üzerinden tüketicileri konuyla ilgili bilgilendirmek üzere ilgili çalışmalarını sürdürmektedirler.



Elder olarak durumu kamuoyunun bilgisine sunarken bir kez daha depremde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan aileleri ve yakınlarına sabırlar dileriz."