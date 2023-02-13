ELDER’den deprem bölgesinde elektrik tedarikine ilişkin açıklama

ELDER'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da AKEDAŞ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Dicle EDAŞ, Malatya'da Fırat EDAŞ, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'a Toroslar EDAŞ olmak üzere deprem bölgesinde faaliyet gösteren dört elektrik dağıtım şirketinde toplam 9 bin 650 çalışanın depremden etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, depremden etkilenen 10 ilde hizmet veren dağıtım şirketlerinin yanı sıra Türkiye genelindeki elektrik dağıtım şirketlerinin, bünyesindeki toplam 63 bin çalışanıyla seferber olduğu kaydedildi.

Deprem bölgelerinde enerji tedariki konusunun can güvenliği nedeniyle çok hassas olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bölgeye ulaşan ekiplerimiz hemen ilk gün ilk saatlerde çalışmalarını başlatmışlardır. Çalışma arkadaşlarımız, afet bölgesindeki elektrik enerjisinin en kısa sürede verilmesi için ivedilikle kriz masalarını oluşturarak önceden hazırlıklı oldukları kriz planları doğrultusunda sahada görev yerlerine dağıldılar. Öte yandan Türkiye'nin diğer illerinde faaliyet gösteren diğer 17 elektrik dağıtım şirketi de yine daha önce hazırlanmış kriz planlarına uygun olarak bölgeye ilk günden itibaren destek sağlamışlardır. Hızlıca koordine olarak sahaya intikal eden toplam çalışan sayımız 1377. Ekiplerimiz, teknolojinin verdiği tüm imkanlar kullanılarak, tüm şirketlerin katılımıyla koordine edilerek ihtiyaç noktalarına intikal etmişlerdir."

Açıklamada, enerji alanında faaliyetlerin güvenli şekilde yürütüldüğüne dikkat çekilerek, "Tüm bu çabalarımız ile depremin ilk anında topyekun zarar gören elektrik şebekesindeki enerjisiz trafo oranı depremin beşinci gününde yüzde 2'nin altına kadar düşürülmüştür. Ancak can ve mal güvenliği nedeniyle devreye alınan trafolardan kontrollü ve kademeli olarak enerji verilmektedir. Öncelikli olarak sokak aydınlatmaları, çadır alanları, sağlam kamu binaları, GSM operatörleri tesisleri ve güvenlik birimlerine ait tesisleri enerjilendirmek için çalışmalar aralıksız olarak sürmektedir. Sokak aydınlatmaları jeneratörler aracılığı ile kısmen devreye alınarak arama kurtarma çalışmalarına destek verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Toplamda 10 şehre mevcuttakilere ek olarak 530 donanımlı araç, 468 jeneratör, 32 trafo, 400'ü aşkın iş makinesi, 18 vinç sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bölgedeki dağıtım şirketlerine ait uygun tüm binalar afetzedelerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde depremin ilk gecesinden itibaren organize edilerek vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Aynı amaçla bölgeye 105 konteyner, 1200 çadır gönderilmiş olup bazı vatandaşlarımız ise dağıtım şirketleri tarafından bölge dışındaki tesislerde misafir edilmektedir. Bugüne kadar şirketlerimiz tarafından toplamda 9 bin 125 kişiye barınma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca bölgedeki afetzedelerin kullanımı için şu ana kadar 15 tır su, 54 tır gıda malzemesi, 32 tır battaniye, nevresim ve temel ihtiyaç malzemesi, 23 tır kışlık kıyafet, 3 tır odun sobası, 3 tır odun ve 4 tır ısıtıcı deprem bölgesine gönderilmiştir. Bunlara ek olarak 9 adet seyyar mutfak kurulurken bu mutfaklar haricinde günlük 22 bin kişiye 3 öğün yemek temin edilmektedir. Dağıtım şirketleri bu sayıları artırmak için tüm gayretleri ile çalışmalarını sürdürmektedir."