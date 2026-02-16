Elektrik dağıtım şirketleri 5 yılda 777 milyar TL yatırım yapacak

MEHMET KAYA

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Erdoğan, 19 milyar dolara karşılık gelen yatırımın elektrik tarifesi üzerinden alınan TL gelirlerle finanse edildiğini hatırlattı. Erdoğan şunları söyledi:

“Finansman uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı ve kur riski ciddi hesaplanması gereken bir konu. Dağıtım şirketleri finansman için halka arz, tahvil ihracı, yurt içi banka kredileri ve EBRD, IFC gibi uluslararası finans kuruluşlarıyla anlaşmalar gibi yöntemler kullanıyor. 12. Kalkınma Planı’ndaki yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak için ulusal bir finans planına ihtiyaç var. Halka arz süreçlerinin önümüzdeki 5 yıllık dönemde hareketlenmesi bekleniyor.”

Sübvansiyon bütçesi 288 milyar TL

Vatandaşların kullandığı elektrikte sübvansiyon bulunduğunu hatırlatarak, bunun 2026 bütçesinde 288 milyar TL’lik kaynak ayrıldığını kaydeden Erdoğan, “Bu miktar elektrik faturaları üzerinden değil, vergiler üzerinden finanse ediliyor. ELDER olarak elektrik dağıtım tarifesi hakkında bir açıklama yapmadık ve yapmayacağız. Çünkü tarife düzenlemeye tabi ve en güncel veriler EPDK'nın rejiminde” dedi.

ELDER’in çocuklara yönelik olarak Kıvılcım ve Volkan animasyon dizisini başlattığını vurgulayan Erdoğan, "Dizi çocuklara ve ebeveynlerine güvenli, verimli ve tasarruflu elektrik kullanımı farkındalığı sağlıyor" dedi.

Büyükler toplayıcılığa hazırlanıyor

“Toplayıcılık” olarak mevzuatı oluşturulan lisanssız üreticiler, küçük üreticiler gibi çok dağınık kaynaklarda üretilen elektriği toplu olarak elektrik piyasasına arz etme faaliyetine, dağıtım şirketi bulunan büyük grupların ilgi duyduğu sektörde konuşuluyordu. Bu tartışmanın hatırlatılması üzerine, Türkiye’de enerji sektöründe bilinen şirketlerin hemen hepsinin toplayıcılık için lisans aldığını vurgulayan Erdoğan, “Toplayıcılık faaliyetinin olması şebeke işletme rejimi açısından dağıtım şirketlerine avantaj sağlayacak. Asıl faydayı ise iletim şirketine sağlayacak ve dengelenmiş bir sisteme sahip olmak açısından önemli. 2026’da toplayıcılık faaliyetlerinin başladığı ve görünürlüğünün arttığı bir yıl olması bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.