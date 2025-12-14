Elektrik faturasında yeni dönem 1 Ocak'ta devrede: Yaklaşık 2,5 milyon hane etkilenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yıl ilk kez hayata geçirilen son kaynak tedarik tarifesinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenlemenin 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanması planlanıyor.

Yapılan güncellemeyle kademe hesaplamasında esas alınan yıllık elektrik tüketim limiti 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate indirildi. Buna göre aylık ortalama 333 kilovatsaat, yani yaklaşık 984 TL’lik tüketimi aşan konut aboneleri, yeni yılda daha yüksek tarifeden ücretlendirilecek.

Yaklaşık 2,5 milyon hane doğrudan etkileniyor

Yüksek tüketim yapan haneler, elektriğin gerçek maliyetini ödeyecekleri üst kademeye geçişlerinde farklı aylarda faturalandırılacak. Sistemden 43 milyon abone bulunuyor; ancak yalnızca yüzde 6’sı yani yaklaşık 2,5 milyon hane doğrudan etkileniyor.

Örneğin, 2025 yılı tüketimi 4 bin kilovatsaat sınırını ekim ayında aşan bir kullanıcı, 1 Ocak 2026’dan itibaren yüksek kademeden faturalandırılacak. Buna karşılık, 31 Aralık 2025 itibarıyla sınırı aşan kullanıcıların üst kademeye geçişi 1 Mart 2026’da başlayacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılıyor

Özellikle köy ve kırsal alanlarda, gecekondu tipi yapılarda iki bağımsız birimde yaşayan fakat tek elektrik sayacı kullanan haneler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak elektrik desteğinden faydalanmaya devam edebilecek. Başvurular, E-Devlet’te yer alan “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sekmesinden yapılabiliyor.

Elektrik şirketleri uyarı mesaj göndermeye başladı

Elektrik perakende şirketleri, bu yıl itibarıyla yıllık 4 bin kilovatsaat sınırını aşan abonelere bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.

Mesajlarda, tüketicilere “Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Serbest tüketici hakkınızı kullanmak isterseniz EPDK internet sitesindeki tedarik şirketleriyle anlaşma yapabilirsiniz” uyarısı iletiliyor. Ayrıca aboneler, faturalar üzerinden yıllık elektrik tüketimlerini de kontrol edebiliyor.