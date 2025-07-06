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Elektrik tüketimi akşam saatlerinde rekor seviyeye ulaştı!

Türkiye’de dün toplam 1 milyon 499 megavatsaat elektrik üretildi, buna karşılık tüketim 991 bin 536 megavatsaat olarak kaydedildi. Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi ise 21.00’de, 45 bin 986 megavatsaatle gerçekleşti. Elektrik üretiminde en büyük payı ithal kömür santralleri üstlendi.

Haber Merkezi
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Elektrik tüketimi akşam saatlerinde rekor seviyeye ulaştı!
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 499 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 991 bin 536 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 986 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 624 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı

Günlük bazda dün 1 milyon 499 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 991 bin 536 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,5 ile güneş santralleri izledi. Türkiye, dün 13 bin 869 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 905 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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