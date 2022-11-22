Elektrik üretim lisansı sahipleri tedarik lisansı alabilecek
Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin elektrik tedarik lisansı alamayacaklarına yönelik karar yürürlükten kaldırıldı.
Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, elektrik tedarik lisansı alabilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla 2014 yılında EPDK tarafından alınan 4935-19 sayılı kararla uygulamaya konulan; elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin elektrik tedarik lisansı alamayacaklarına yönelik karar yürürlükten kaldırıldı.
Bu kapsamda, gerekli diğer şartların oluşması durumunda elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, elektrik tedarik lisansı alabilecek.
EPDK'nın ilgili kararı kapsamında üretim lisansı sahibi kişiler, tedarik lisansı başvurusu yapmaları halinde, bu başvuru ön inceleme aşamasında reddediliyordu.