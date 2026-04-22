Elektrik üretiminde kapasite artışı lisanssız üretimle büyüyor

MEHMET KAYA / ANKARA

EPİAŞ verilerine göre, yılın ilk çeyreği sonunda, Türkiye’de kurulu güç 2 bin 630 MW arttı. Bunun 1.456 MW kısmını lisanssız elektrik üretimi yapılan ağırlığı güneşe dayalı olan güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinden geldi. Öte yandan, özel sektörün işletmeye aldığı, serbest üretim santrallerinde de yılın ilk çeyreği sonunda kurulu güçte 1186 MW artış oldu. Türkiye’deki kurulu güç toplamı Mart 2026 itibariyle 124 bin 532 MW’a ulaştı.

Kurulu güç artışının hemen hemen tamamı güneş enerjisine dayalı santrallerden geldi. Verilere göre, 2026 birinci çeyrekte güneş enerjisi santrallerinden kaynaklı artış 1.494 MW olarak belirlendi. Toplam kurulu güçteki küçük düşüş, biyokütle ve EÜAŞ santrallerindeki az miktardaki azalmadan geldi.

Kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60,15 olarak ölçüldü

Şubat ayı sonu itibariyle EPDK verilerine göre kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60,15, üretilen elektrikteki payı ise yüzde 47,74 olarak ölçüldü. Bu yıl, yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin payının yılın tamamında daha yüksek olması bekleniyor. Bunda, enerji barajlarında geçmiş yıllara kıyasla daha fazla su birikmesi, yine yağışlar nedeniyle akarsulardaki santrallerin daha verimli hale gelmesinin etki etmesi bekleniyor. Diğer yandan ticari olarak kurulu santrallerin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 60’larda seyretmesi, bunların bir kısmının yenilenebilir yatırımlardaki teşvikler kapsamında olması, piyasa ve mali durum açısından bu santrallerden de elektrik alımının devam edeceği anlamına geliyor.

Nitekim EPDK verilerinde sadece yılın ilk iki ayında bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre kıyasla yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payının bir önceki yıl aynı döneme kıyasla 10,66 puan daha yüksek seviyede bulunuyor. Bunun içindeki artış pay olarak artış yarı yarıya hidroelektrik ve rüzgardan geliyor.