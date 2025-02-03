  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldı!
Takip Et

Elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldı!
Takip Et

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık." ifadesi kullanıldı.

Elektrik tüketimi ise 347,9 milyar kilovatsaat 

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretimi 348,9 milyar kilovatsaat, elektrik tüketimi ise 347,9 milyar kilovatsaat oldu.

İstanbul'da simit fiyatlarına zamİstanbul'da simit fiyatlarına zamEkonomi

 

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu Mahmut Ağca etkisiz hale getirildiMİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu Mahmut Ağca etkisiz hale getirildiGündem

 

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç: İşte zamlı oran hesaplamaŞubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç: İşte zamlı oran hesaplamaEkonomi

 

Enerji
ABD'de sondaj kule sayısı üç hafta sonra ilk kez arttı
ABD'de sondaj kule sayısı üç hafta sonra ilk kez arttı
Dicle Elektrik’in ‘Enerji Yaşam Desteği Projesi’ne sürdürülebilirlik ödülü
Dicle Elektrik’in ‘Enerji Yaşam Desteği Projesi’ne sürdürülebilirlik ödülü
AB’de gaz fiyatında üst sınır kalkıyor
AB’de gaz fiyatında üst sınır kalkıyor
Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 2,3 yükseldi
Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 2,3 yükseldi
Doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda yüzde 30,9 arttı
Doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda yüzde 30,9 arttı
Yeniköy Kemerköy Enerji Hüsamlar eski maden sahasında Milaslı muhtarlarla fidan dikti
Yeniköy Kemerköy Enerji Hüsamlar eski maden sahasında Milaslı muhtarlarla fidan dikti