Elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldığını bildirdi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık." ifadesi kullanıldı.
Elektrik tüketimi ise 347,9 milyar kilovatsaat
Paylaşımda yer alan infografiğe göre, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretimi 348,9 milyar kilovatsaat, elektrik tüketimi ise 347,9 milyar kilovatsaat oldu.
2024 yılında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık.— T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) February 3, 2025
Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. pic.twitter.com/9uBQjDRdJk