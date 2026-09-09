Elektrikli araçlar Çin’in petrol talebini vurdu: %8,9 düşüş bekleniyor

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Çin'in petrol tüketimindeki düşüşün arkasında yüksek ham petrol fiyatlarının yanı sıra ulaşım sektöründeki elektrifikasyonun hız kazanması bulunuyor. Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması, özellikle karayolu taşımacılığında benzin ve motorine olan ihtiyacı aşağı çekiyor.

Benzin ve motorin tüketiminde gerileme

Talepteki düşüşün büyük bölümünün kara taşımacılığında kullanılan yakıtlardan gelmesi bekleniyor. Sinopec araştırmasına göre Çin'de benzin talebinin 2026'da %8,7, motorin talebinin ise %11,4 azalması öngörülüyor.

Buna karşılık havacılık sektöründe farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Jet yakıtı talebinin yıl genelinde %1,3 artması bekleniyor.

Rafinerilerde kapasite artarken kullanım zayıflıyor

Petrol talebindeki düşüş, Çin'in rafineri sektöründeki görünümü de etkiliyor. Ülkede yıllık rafinaj kapasitesinin 2026'da 952 milyon tona ulaşması beklenirken, ham petrol işleme miktarının 697 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. Rafineri kapasitesindeki artışa karşın ham petrol işleme hacmindeki düşüş, sektörde kapasite kullanımına ilişkin baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Çin'deki petrol tüketimindeki zayıflama küresel enerji piyasaları açısından da önem taşıyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısındaki talebin gerilemesi, ham petrol ithalatını ve küresel fiyatlar üzerindeki baskıyı sınırlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Çin'de elektrikli araçların yaygınlaşması petrol tüketimindeki yapısal değişimi hızlandırıyor. 2026'nın ilk yarısında elektrikli araçların 36 milyon ton petrol tüketiminin yerini aldığı tahmin edilirken, elektrikli kamyon kullanımındaki artış da dönüşümün özellikle ticari taşımacılıkta hızlandığını gösteriyor.

Böylece Çin'de petrol talebindeki gerilemenin yalnızca fiyat hareketlerinden kaynaklanan geçici bir düşüşten ziyade, ulaşım sektöründeki dönüşümle birlikte daha kalıcı bir eğilime dönüşüp dönüşmeyeceği küresel petrol piyasasının önemli gündemlerinden biri haline geliyor.