Elektrikte 2027 tarifesi için kritik adım: Sınır aşağı çekilebilir

Elektrikte yüksek tüketimi daha yüksek maliyetle ilişkilendiren “son kaynak tedarik” tarifesinde, 2027’de uygulanacak yeni tüketim sınırının belirlenmesi için hazırlıklar başladı.

Enerji yönetiminin, dağıtım şirketlerinden eylülde bölgelerindeki tüketim verilerini istemesi, ekim ayında da yeni kademeyi açıklaması bekleniyor. Sektöre göre, yıllık 4 bin kilovatsaat olan sübvansiyon tüketim miktarı, 3 bin ya da 3 bin 500 kilovatsaate düşürülebilir. Elektrik ve doğal gazda süregelen sübvansiyonları azaltmak amacıyla kamuoyunda “kademeli tarife“ olarak adlandırılan uygulamaya geçildi.

5 bin kWh’den 4 bine çekildi, daha da azalabilir

Sektörde, “son kaynak tedarik“ tarifesi olarak adlandırılan uygulamaya göre, gerek doğal gazda gerekse de elektrikte, belli bir dönem için belirlenen tüketim miktarını aşan abonelerden destek kesildi. Elektrikte, bu uygulama 2025 yılında başladı. Yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen konut aboneleri için sübvansiyonlar sona erdi. Bu abonelerin faturaları ciddi biçimde arttı.

Enerji yönetimi, bu miktarı 2026 için yıllık 4 bin kilovatsate düşürdü. Kademeye konu tüketim miktarının, aşama aşama düşürülmesi bekleniyor.

660 TL’yi aşanlar kapsamda olabilir

Gelecek yıldan geçerli olacak yeni miktarı belirlemek üzere geri sayım başladı. Enerji yönetiminin, dağıtım şirketlerinden eylülde bölgelerindeki tüketim verilerini istemesi, ekim ayında da yeni kademeyi açıklaması bekleniyor.

Sektöre göre, yıllık 4 bin kilovatsaat olan sübvansiyon miktarı 3 bin ya da 3 bin 500 kilovatsaate düşürülebilir.

Eski TEDAŞ Genel Müdür vekili Osman Nuri Doğan,, yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaatin (ortalama aylık 344 kilovatsaat, günlük 10,95 kilovatsaat) altında olan konut aboneleri için aylık fatura tutarının 986 lira dolayında olduğuna işaret ederek, “Eğer bu tüketim değerleri aşılacak olursa aboneye son kullanıcı tedarik tarifesi uygulanıyor“ dedi.

660 TL’yi aşanlar kapsamda olabilir

Doğan, 4 bin kilovatsaatin 3 bin 500 kilovatsaete düşürülmesi durumunda aylık ortama tüketimi 291, günlük tüketimi de 9,58 kilovatsaat olan abonelerin son kaynak tedarik tarifesine gireceğini belirterek, “Eğer, tüketim miktarı yıllık 3 bin kilovatsaate düşürülecek olursa aylık ortama tüketimi 250 kilovatsaati, günlük ortalama tüketimi de 8,21 kilovatsaati, aylık fatura tutarı da 660 lirayı geçenler son kullanıcı tedarik tarifesine girecekler“ diye konuştu.

Gelecek yıllarda daha da düşürülebilir

Doğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) limiti önce 5 bin kilovatsaat belirlediğini anımsatarak, “Bu yıl için 4 bin kilovatsaate düşürmüş olması, bu limitlerin önümüzdeki yıllarda da indirileceğinin sinyalidir. EPDK, nihayette akaryakıt fiyatlarında olduğu gibi her ay oluşan maliyeti esas olarak tüm tüketicilere yansıtmak gibi bir yaklaşım göstermektedir. Sadece bazı istisnalar, şehit ve gazi yakınları, belki tarımsal sulama gibi hariç tutularak“ değerlendirmesinde bulundu.